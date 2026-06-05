RUTA
L'Escala, mar i patrimoni
És un enclavament històric amb passat grec i romà que barreja gastronomia, platges, esport, cultura i un producte universal: l'anxova
L’Escala, mar d’Empúries. Així resa el lema d’aquest racó de la Costa Brava, a la comarca de l’Alt Empordà, i ubicat a la badia davant de Roses. Es tracta d’un enclavament històric que va ser la porta d’entrada de les civilitzacions grega i romana. Ara, l’Escala barreja tots els atractius que un visitant espera: mar, descans, platges, gastronomia, esports nàutics, cultura i un patrimoni espectacular al nucli de les ruïnes d’Empúries.
El visitant ha de tenir en compte que hi ha alguns punts d’interès que no es pot perdre. Començant, per exemple, per Sant Martí d’Empúries, un petit poble medieval on encara es mantenen trets com la muralla i l’església que dona nom a aquest nucli. A partir d’aquest punt es pot iniciar un passeig per Empúries. Es tracta d’un camí que uneix Sant Martí d’Empúries amb l’Escala. Són dos quilòmetres de llarg que transcorren al costat del mar, seguint la costa i contemplant una zona de dunes naturals que formen també les platges locals. A la primera platja hi ha un element de gran interès: es tracta de l’antic moll grec.
En aquesta zona hem de destinar un temps a visitar el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. És un jaciment arqueològic d’una antiga ciutat grega i s’hi conserven també restes d’una ciutat romana. Una autèntica joia perfectament recuperada i de gran interès patrimonial i cultural. Si volem visitar un altre museu, no ens podem perdre un recorregut per la història d’un dels productes gastronòmics més cèlebres i reconeguts: l’anxova. La visita es fa a les instal·lacions del Museu de l’Anxova i la Sal. Com bé es diu des de l’àrea de turisme de l’Escala, es tracta d’un producte de fama universal.
La zona de platja d’un ambient més familiar és sense cap mena de dubtes la de Riells. Les seves aigües tenen poca profunditat, cosa que la fa molt atractiva per a les famílies amb nens. Una altra opció és la cala de Montgó, que està ubicada a la zona protegida del paratge de Punta Milà i Punta Montgó. La zona del port i l’ambient pesquer es concentra al port de la Clota. Si la nostra opció és intensificar el contacte amb la naturalesa, haurem de recórrer la zona de penya-segats litorals que trobarem al llarg de les Planasses, dins de l’espai protegit del parc natural del Montgrí.