Màgia, concerts en família i fires de tots colors: una selecció dels millors plans pel cap de setmana
Des del Festival de Màgia Fimag, el Festival Festivalot, el Carrousel Costa Brava de Palafrugell o el festival de cervesa artesana de Girona
Banyoles es passeja entre flors, dolços i música
5, 6 i 7 de juny
È Bo, È Flor, È Mel omple Banyoles amb muntatges florals, aparadors decorats, propostes gastronòmiques i activitats musicals. Els espais florals es reparteixen pel Monestir de Sant Esteve, el Barri Vell, les pesqueres de l’Estany i altres punts de la ciutat, amb horaris de visita de matí i tarda durant el cap de setmana.
Entre els actes, dissabte hi ha la Ruta Dolça a les 17 h i dues cercaviles de Bufant Fort, a les 11 h i a les 19 h. Diumenge destaca la recuperació de la trobada d’acordionistes, a les 12 h, i un concert inclusiu al Casal Cívic i Comunitari, a les 18.30 h. Més informació aquí.
Palafrugell es prepara per al gran dia del Carroussel
5, 6 i 7 de juny
Les Festes de Primavera de Palafrugell viuen el cap de setmana central, amb activitats familiars, dansa, cultura popular, música i el Carroussel Costa Brava com a gran cita de diumenge.
Avui hi haurà La Fanguejada, de 10 a 13 h, als Jardins de Can Bech. Dissabte destaquen La Fireta, la trobada de puntaires, Palafrugell en dansa, La TustaTARDA, el concert de primavera de la Coral Nit de Juny i el Desenvelat. Diumenge hi ha Matines, sardanes a la plaça Nova, el 64è Carroussel Costa Brava a les 17.30 h i el Desenvelat de cloenda, amb plantada de carrosses, concert de COCO, lliurament de premis i Alegre DJ. Més informació aquí.
Torroella reparteix màgia per places, teatres i espais singulars
5, 6 i 7 de juny
El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí arriba a la 14a edició amb desenes d’artistes, més de seixanta espectacles i onze espais escènics repartits per la vila. La programació combina grans il·lusions, màgia de prop, mentalisme, tallers, espectacles familiars, funcions de carrer i propostes de pagament en espais com l’Auditori Espai Ter, el Cinema Montgrí, el Palau Solterra, la Casa Galibern, La Sala, el passeig de Catalunya o la plaça de la Vila.
Avui, el festival ofereix The Bellboy, de Karlus Soler, a les 19 h a la plaça de la Vila, amb entrada gratuïta, i Todo va a ir bien... o no, de Karim, a les 21 h a l’Auditori Espai Ter. Dissabte és la jornada més intensa, amb màgia familiar, tallers, cartomàgia, mentalisme, espectacles itinerants i la Gran Gala Internacional, amb dues funcions a les 17.30 h i a les 21.30 h a l’Espai Ter. També hi ha propostes gratuïtes com Wow, de Magow & Mireia, a la plaça de la Vila, i Inòpia, de Gneis, al passeig de Catalunya.
Diumenge continua la programació amb funcions familiars, tallers i màgia de prop durant tot el dia. Entre els noms destacats hi ha Francis Zafrilla, Gneis, Luis Otero, Mago Daba i Cielo, Gascón, El Brujo, Mago Hugo i Dion Magic. El tancament de gran format és Sin Límites, de Nuel Galán, a les 18 h a l’Auditori Espai Ter. Més informació aquí.
Girona sona en família amb el Festivalot
6 i 7 de juny
El Festivalot torna a Girona com la gran festa de la música en família, amb concerts i activitats entre l’Auditori, el Palau de Fires i el parc de la Devesa. El format combina artistes coneguts, espectacles pensats per a infants, tallers i espais de joc durant tot el cap de setmana.
Dissabte hi ha Núvols amb nadons, Els Catarres, Alfred García i Miki Núñez a l’Auditori, a més de tallers de castellers, gegantons, mobilitat sostenible, la xerrada familiar Parlem de sexe a casa i sessions de DJ a la Festivalot Furgo. Diumenge actuen Ginestà, Els Atrapasomnis i The Tyets, i també hi ha activitats com la presentació del conte Tam-Tam, gegants, alumnat d’El Galliner, mostra de glosa, taller dels Gegantons i més sessions musicals. Més informació aquí.
Sant Narcís viu el tram gros de la Festa Major
5, 6 i 7 de juny
El barri de Sant Narcís de Girona concentra aquest cap de setmana els actes principals de la seva Festa Major, amb sopars populars, concerts, activitats infantils, sardanes, arrossada i ball.
Avui hi haurà la penjada del tendal de ganxet col·lectiu, botifarrada popular a les 21 h, pregó del Jovent de Sant Narcís a les 22.30 h, inici del Matamosques, concert de Les Que Faltaband i DJ Geel. Dissabte destaquen el concert familiar amb Filomena, les Tapes d’en Sisu, la macarronada popular, la cursa d’orientació, havaneres amb Terra Endins, sopar a la fresca, Boom Boom Fighters i DJ Geel. Diumenge hi ha concurs de dibuix, simultània d’escacs, premis literaris, animació infantil amb Jaume Barri, missa, sardanes amb La Flama de Farners, arrossada popular, classe oberta de salsa, ball amb l’Orquestra Montecarlo i lliurament de premis del Matamosques. Més informació aquí.
Arbúcies manté viva la tradició de les Enramades
5, 6 i 7 de juny
Les Enramades d’Arbúcies entren en el tram fort del cap de setmana amb passades, danses, sardanes, concerts de tarda i festa al carrer. El programa concentra avui l’Enramada de la Plaça i la Passada del Castell, dissabte l’Enramada del Castell i la Passada de Magnes, i diumenge l’Enramada de Magnes i la Passada del Sorrall i Carretera.
Entre els actes d'avui hi ha passada matinal, sardanes, el pregó, l'encesa de la traca i una nit musical amb Tapeo Sound System i DJ Calvins. Dissabte destaquen la Dansa del Castell, el concert de l’Orquestra Jove de la Selva, la Passada de Magnes i la nit amb Band-idos i DJ Urinat. Diumenge hi haurà Dansa de Magnes, espectacle infantil de Disco per Xics, havaneres amb Les Anxovetes i la passada nocturna del Sorrall i Carretera. Més informació aquí.
Cadaqués mira cap a Cuba amb cuina, música i ambient indià
6 i 7 de juny
La Fira d’Indians de Cadaqués omplirà el cap de setmana amb mercat d’artesania, productes locals, demostracions d’oficis, jocs gegants de fusta i una carpa de cuina dedicada a receptes indianes. La proposta combina memòria indiana, activitats familiars, música al carrer i demostracions gastronòmiques a càrrec de Montse Bertran, coneguda com a Montse Fem Cuinetes.
Dissabte hi ha ruta indiana pel poble, demostració de xocolata, cuina en directe, música itinerant amb Coblatròpic i concert de La Troupe al passeig. Diumenge continuen la xocolata i la cuina en directe, amb presentació del llibre «Sucre amarg. Crònica d’un indià», concerts de Menta Fresca, El Cigarrito de Después i Pachamusta, i havaneres amb el grup Cap de Creus. Més informació aquí.
Titelles de tarda per omplir Sant Martí Vell
6 de juny
Sant Martí Vell dedica la tarda de dissabte a la Fira de Titelles, amb tallers, espais d’escenografia i espectacles familiars concentrats entre les 16 i les 20 h. La proposta reuneix companyies com L’Invisible, Farrés Brothers i Cia., Teatre Nu i Struc. La programació inclou El fullet, el gat i el pastisser, a les 16 h; Tripula, a les 17 h, amb reserva prèvia; Maure el dinosaure, a les 18 h; i Struc Magic Theater, a les 19 h. Més informació aquí.
Girona brinda amb cervesa artesana a la Devesa
6 de juny
Birra a mà, el Festival de la Cervesa Artesana de Girona, omple el passeig de la Sardana de la Devesa amb cervesa de productors locals, foodtrucks i música en directe. La cita és dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit. L’activitat està organitzada per l’associació sociocultural El Tirador i planteja una jornada llarga per tastar cervesa artesana, menjar i música a l’aire lliure. Més informació aquí.
Maria Jaume i Maika Makovski al Recòndit
5 i 6 de juny
El Festival Recòndit continua portant música en directe als pobles petits del Pla de l’Estany, amb concerts en espais singulars i una programació que s’allarga fins al juliol. Avui serà el torn de Maria Jaume, amb La Publicitat, a Sords, i dissabte el concert anirà a càrrec de Maika Makovski a Esponellà.
L’Església de Sords serà l'escenari del doble concert d'avui, que encetarà el grup La Publicitat a les 20 h. Maria Jaume serà el plat fort, que actuarà a les 21 h. Dissabte, Maika Makovski presentarà el seu directe a Cal Baró d’Esponellà a les 21 h. Més informació aquí.
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