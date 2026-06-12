Cervesa artesana, fira de la Gamba i cinema independent: Els millors plans pel cap de setmana
D'entre les propostes hi ha la fira del Conte de Sant Feliu de Guíxols, el festival Cardagràcia i la fira dels Americanos de Lloret de Mar
Palamós celebra la gamba a peu de llotja
13 de juny
La Fira de la Gamba de Palamós torna al moll pesquer amb una jornada dedicada al producte més emblemàtic del municipi. La cita combina gastronomia marinera, tastets, showcookings, demostracions culinàries i activitats familiars en un espai vinculat directament al món de la pesca.
La fira es farà dissabte de 12 a 22 h a la llotja del port pesquer, amb degustacions de gamba i plats elaborats amb aquest producte local. Més informació aquí.
Cassà fa festa al voltant del tap i el suro
12, 13 i 14 de juny
La Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva torna amb tres dies d’activitats al voltant del món surer, la cultura tapera, els tastos i la gastronomia. El programa combina divulgació, productes fabricats amb suro, experiències vinculades al vi i propostes populars.
Avui hi ha el tast "T’odio amor meu: la història del vi, el suro i el formatge". Dissabte destaquen el ioga entre suredes, els tastos d’escumosos i vins de la DO Empordà, el tast històric sobre cooperativisme i el sopar popular Xic-Xec. Diumenge hi ha tastos amb Girona Excel·lent i una sessió sobre vi, suro, temps i canvi climàtic. Més informació aquí.
Figueres brinda amb cervesa artesana a la Rambla
12 i 13 de juny
La Rambla de Figueres acull la cinquena Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l’Alt Empordà, amb vuit productors cervesers, sis establiments d’alimentació, tastets temàtics i música en directe. L’entrada és gratuïta i la fira obrirà divendres a la tarda i dissabte en horari de matí i tarda.
Avui hi actuaran Els Perduts de Sant Esteve de les Roures i Bananna Beach Crew. Dissabte hi haurà PD Pawer, batucada amb Tramuntakada, Sweet Chilli Band i Poéticamente Incorrectos, a més de l’oferta de cerveses i gastronomia local. Més informació aquí.
Lloret reviu l’ambient indià al passeig marítim
12, 13 i 14 de juny
La Fira dels Americanos de Lloret de Mar transforma el passeig de Jacint Verdaguer i la plaça de la Vila en un escenari d’inspiració indiana, amb mercat temàtic, música, dansa, cercaviles, teatre, circ i activitats vinculades a la memòria dels indians. El mercat indià s'obre avui amb una cercavila, relats indians amb vi i xocolata, circ modernista, Mixael Cabrera i Dynamo Dance Team. Dissabte destaquen la ruta indiana, les cercaviles teatralitzades, el concert de Mariana y La Makinaria i les sessions de ball. Diumenge hi haurà havaneres amb Peix Fregit, tallers caribenys, animació teatral i fi de fira. Més informació aquí.
Sant Feliu omple els carrers de contes i espectacles
12, 13 i 14 de juny
L’Explica’m, la Fira del Conte de Sant Feliu de Guíxols, dedica tot el cap de setmana a les històries, els llibres, la il·lustració i les activitats familiars. El programa inclou parades al centre, contacontes, tallers, espectacles itinerants, jocs i propostes per a públic infantil, jove i adult.
L’espectacle inaugural itinerant La llebre i la tortuga tindrà lloc avui. Dissabte es concentra la fira a la Rambla, amb contacontes, jocs, pintacares, espectacles, trobada gegantera, Martí Gironell i contes per a adults. Diumenge continuen les activitats amb taller geganter, contes, espai de joc i el clown «Embolic». Més informació aquí.
Girona riu amb el Cardagràcia
12, 13 i 14 de juny
El Cardagràcia porta a Girona el seu festival d’humor amb monòlegs, improvisació, pòdcasts i espectacles còmics en diferents espais. Dins la franja del cap de setmana, la programació es concentra sobretot entre la Casa de Cultura, la Casa de les Arts i La Sala de Vilablareix.
Avui és el torn de Montiliving a la Casa de les Arts i Me la bufa, de Del Gremi, al pati de la Casa de Cultura. Dissabte s’hi poden veure Coses, de Segarra i Pineda, Fills, no deu ser tan difícil, de Míriam Tirado, i el pòdcast Què t’ha passat?. Diumenge, Faixedas i Xuriguera presenten Les Mares a Vilablareix. Més informació aquí.
La Setmana porta cinema independent a Girona
12, 13 i 14 de juny
La Setmana, el Festival de Cinema Independent de Girona, celebra la segona edició als cinemes OCINE amb quatre llargmetratges finalistes i activitats paral·leles. El certamen vol donar visibilitat al talent emergent i enguany incorpora també el Museu del Cinema dins la programació.
Durant el cap de setmana es projectaran les pel·lícules a concurs: Femení Singular, Nena, Santa Zeta i Becoming Vera. Avui i demà hi ha converses sobre cinema, i diumenge es farà el lliurament de premis, amb projecció del documental Homenatge a Catalunya. Més informació aquí.
El Recòndit porta Andrés Suárez i Santa Mandra al Pla de l’Estany
13 i 14 de juny
El Festival Recòndit continua portant concerts a pobles petits i espais singulars del Pla de l’Estany. Dins d’aquest cap de setmana hi ha dues cites: Andrés Suárez a Vilademuls i Santa Mandra a Sant Miquel de Campmajor.
Dissabte, Andrés Suárez actuarà a Sant Mer, a Vilademuls, amb obertura de portes a les 20 h i concert a les 21 h. Diumenge, Santa Mandra farà un concert gratuït als paratges de l’església de Sant Miquel de Campmajor, a les 12 h. Més informació aquí.
Banyoles descobreix la prehistòria amb tallers i demostracions
13 de juny
El Prehistoscopi, la fira de la didàctica de la Prehistòria, arriba a Banyoles coincidint amb les Jornades Europees d’Arqueologia. La proposta reuneix museus, parcs arqueològics, universitats i entitats de divulgació amb activitats per viure la història de manera pràctica i familiar.
La fira es farà dissabte de 10 a 13.30 h al parc de la Muralla, amb tallers de foc primitiu, jocs prehistòrics, música, ornaments, sílex, arqueobotànica, retallables, cacera prehistòrica i espais de joc. El Museu Arqueològic també farà jornada de portes obertes. Més informació aquí.
Tribut a Bon Jovi a La Mirona
13 de juny
La Mirona de Salt ha programat Band Jovi, un grup tribut de la llegendària banda de rock estatunidenca en un concert que inclourà música en directe, menjar i beguda a partir de les 21 h. La banda tribut repassarà el repertori més reconeixible de Bon Jovi, des dels temes de rock d’estadi dels vuitanta i noranta fins a les balades i cançons més corejables del grup nord-americà, amb títols associats al seu imaginari com «Livin’ on a Prayer», «You Give Love a Bad Name», «Wanted Dead or Alive», «Always» o «It’s My Life».
Més informació aquí.
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