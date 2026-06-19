Festivals de platja, festes majors i fires estiuenques: propostes per un cap de setmana refrescant
El pòdcast d'Albert Om i Josep Maria Pou al Teatre d'Olot dins el Cardagràcia, un concert del grup hondureny Diablos Negros a la Mirona o la fira de la cervesa artesana de Pals
L’Ítaca Sant Joan porta Love of Lesbian i La M.O.D.A. a l’Estartit
19 i 20 de juny
L’Ítaca Sant Joan torna a la platja Gran de l’Estartit amb dos dies de concerts dins la franja del cap de setmana. Divendres hi actuen Love of Lesbian, Sidonie, Dan Peralbo i el Comboi, Remei de Ca La Fresca i Ryna DJ; dissabte, la programació combina l’Ítaca Plaça gratuït amb Sodi, Ypnosi i un grup sorpresa, i la nit de pagament amb La M.O.D.A., Carlos Ares, La Ludwig Band, The Molotovs i Hoonine. Dissabte també hi ha l’espectacle de drons Flock Drone Art, a les 22.30 h, a la platja Gran. El festival continua el 23 de juny, però queda fora de la franja demanada. Més informació aquí.
Victòria Vilalta presenta el seu debut al Portalblau
19 de juny
El Portalblau programa a l’Alfolí de la Sal de l’Escala el concert de Victòria Vilalta, que presenta el disc de debut Out Loud Thoughts en format solitari. La proposta busca un directe íntim, centrat en la veu, la paraula i l’emoció, amb cançons pròpies que es mouen entre l’indie, el folk i l’experimentació.
El concert es farà de 19.30 a 21 h i forma part de l’Espai PROA, la línia del festival dedicada al suport del talent emergent. L’entrada costa 18 euros més despeses de gestió. Més informació aquí.
Om i Pou porten el seu pòdcast al Teatre Principal d’Olot
19 de juny
El Festival Cardagràcia fa parada a Olot amb Què t’ha passat?, el pòdcast d’Albert Om i Joan Maria Pou, que es grava i es representa en directe davant del públic. El format parteix de la conversa entre tots dos comunicadors, amb humor, complicitat i vivències personals, i arriba al Teatre Principal d’Olot divendres a les 20.30 h.
La programació olotina continua dissabte amb Quanta dignitat, de Magí Garcia, a les 18 h; Les Mares, de Faixedas i Xuriguera, a les 20.30 h; i Bufa-me-la, de Del Gremi, a les 22.15 h a la Sala La Carbonera. Més informació aquí.
Diablos Negros porten el rock centreamericà a La Mirona
19 de juny
La Mirona de Salt programa Diablos Negros, una de les bandes de rock més emblemàtiques d’Hondures i Centreamèrica, en una nit que també inclou Bye Past. El grup arriba amb una proposta de directe marcada pel rock, la passió escènica i un repertori pensat per al públic.
El concert és divendres a La Mirona, amb entrada a través de la sala. Més informació aquí.
El Nomad Festival arriba per primer cop a Empuriabrava
19, 20 i 21 de juny
El Nomad Festival s’estrena a Castelló d’Empúries amb una edició a Empuriabrava, a la plaça de les Palmeres, al costat del port marítim. L’entrada és gratuïta i la proposta combina música en directe, sessions de DJ, street food, market de disseny emergent i activitats familiars durant tot el cap de setmana.
Divendres obre a les 18 h amb espai nadó, jocs de fusta XXL, Nomad X Xics, tribut a Queen amb Bulsara i sessió final. Dissabte hi ha Joguinejar, Fun&Circus, vermut techno flamenc, tardeo amb Maambo! i tribut a La Oreja de Van Gogh amb Son de Rosas. Diumenge continuen les activitats familiars amb La Bella i la Bèstia, Manu Fenomanu, tardeo rumbero amb Ay Dená i hits session. Més informació aquí.
Camprodon obre la Festa Major de Sant Patllari
19, 20 i 21 de juny
Camprodon celebra la Festa Major de Sant Patllari del 19 al 24 de juny, però dins del cap de setmana hi ha els primers actes forts de la festa. Divendres hi ha presentació del llibre El camí dels ossos, 3x3 de futbol i bàsquet, sopar popular, concurs de samarretes, elecció de la Pubilla i l’Hereu i música amb Norantada, Mon DJ i BRtranDJ.
Dissabte destaquen els inflables, l’espectacle infantil El Petit Circ de Messieu Moustache, el correbars, teatre i nit musical amb Aquellos maravillosos años, Gamberres i DJ Ricky RF. Diumenge hi ha pregó de Festa Major, cercavila amb gegants i capgrossos, missa solemne, sardanes amb l’Orquestra Selvatana, jocs de cucanya, serenata i nit amb Mamt’s, Banda Neon i DJ’s. Més informació aquí.
Palamós enceta la Festa Major amb barraques, carretons i gegants
19, 20 i 21 de juny
La Festa Major de Palamós arrenca amb un primer cap de setmana de carrer, música i activitats populars. Divendres hi ha correbotigues, atraccions de fires, correbars de les Folloneres amb txaranga i DJ final de festa, i barraques a la Platja Gran amb Gamba Rock, De Acero i DJ Ivanote.
Dissabte el programa inclou torneig de golf, baixada de carretons, la remullada dels Showboys, visita guiada musical i barraques amb Gamba Rock, Auxili i DJ K-Zu. Diumenge hi ha la 30a trobada gegantera de Palamós, fira de barraques i sound system, havaneres amb Port-Bo al moll pesquer i atraccions de fires al Pla de Sant Joan. Més informació aquí.
Fontajau celebra trenta anys de festa major
19, 20 i 21 de juny
La Festa Major de Fontajau, a Girona, obre el cap de setmana amb cercavila, música i actes familiars al parc de la Guingueta i altres espais del barri. Divendres hi ha cercavila amb Caixa de Trons i gegants, actuació de Gospelians de Girona, pregó de Joan Serra Planas i ball de nit amb Trio de la Costa Brava.
Dissabte s’hi fan festa de l’escuma, campionat de botifarra, espectacle de Jaume Barri, ball en línia i nit amb Cafè Trio i Timeless. Diumenge hi ha mercat d’intercanvi i segona mà, i ball de nit amb el Quartet de la Chatta, entre altres. Més informació aquí.
El barri de Vista Alegre també celebra la Festa Major durant els pròxims dies amb la inauguració divendres d'una exposició pels 50 anys de l'església del barri; una jornada dissabte de campionats de diferents disciplines esportives al parc de Vista Alegre; i una festa de l'escuma i vermut musical pel diumenge, entre altres activitats que es poden consultar aquí.
Pals brinda amb cervesa artesana, foodtrucks i música a Ca la Pruna
20 de juny
Pals celebra la quarta edició de la Mostra de Cervesa Artesana al pati de Ca la Pruna a partir de dos quarts de cinc de la tarda i s’allargarà fins a la mitjanit, amb parades de cervesa artesana, foodtrucks i música en directe. S’hi podran tastar fins a 15 tipus de cervesa diferent, amb cerveseres com La Lluita, L’Arrossa de Pals, Limbik, FDL Beer Project, Moska, Cervesa de Roses, Sant Jordi i No t’Enfadis.
La part musical inclou una sessió de DJ The Beatphones amb soul, funky i reggae en vinil, el folk català i irlandès de Filibusters i el rhythm and blues de Little Rufu & The Chickens. Més informació aquí.
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