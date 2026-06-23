Els millors plans per a passar una bona revetlla de Sant Joan a les comarques gironines
Fogueres, revetlles populars, música i petards són algunes de les propostes per celebrar el solstici d'estiu
La revetlla de Sant Joan és una d’aquelles nits que conviden a sortir de casa, retrobar-se amb els amics i aprofitar l’inici de l’estiu amb plans per a tots els gustos. Entre fogueres, sopars a la fresca, música, coca i petards, la nit més curta de l’any torna a omplir carrers, places i platges d’ambient festiu.
Per als qui encara no saben què fer per Sant Joan, hi ha opcions per viure la revetlla de manera tranquil·la, familiar o fins ben entrada la matinada. Des de propostes populars fins a activitats a l’aire lliure, aquesta és una selecció de plans per fer la revetlla de Sant Joan i gaudir d’una de les celebracions més esperades de l’any.
L'arribada de la Flama del Canigó
Des del 1955, la Flama del Canigó uneix els Països Catalans a través del foc: les fogueres s'encenen arreu del territori amb una mateixa espurna encesa del mateix foc al cim del Canigó, a 2.784 metres d'altura. Durant el dia 23, la flama anirà arribant als municipis per encendre les figueres i celebrar la revetlla de Sant Joan.
Consulta tots els municipis on arriba la Flama del Canigó al mapa interactiu:
Festa Major de Palamós
Sant Joan, a part de marcar l'arribada de l'estiu, també significa l'arribada de la Festa Major de Palamós, una de les més importants de la Costa Brava. Aquest dimarts començarà amb la tradicional plantada de gegents i cap grossos i seguirà amb el pregó, a càrrec de representants de l’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central del Baix Empordà, sopar popular, ball i concerts a la zona de Barraques.
Consulta tots els actes de la Festa Major de Palamós a l'enllaç.
Festa Major de Vista Alegre-Carme i Fontajau
Els barris de Girona també estan de Festa Major, així que si no tens intenció de moure't de la ciutat, també podras gaudir d'una bona festa! Al barri de Fontajau, hi haurà revetlla amb Xarop de Nit i Verbena'm; i al barri de Vista Alegre-Carme, sopar de revetlla i concert de l'orquestra Maribel i Dj Rodrix.
Al barri de Santa Eugènia, també hi haurà una revetlla popular amb Dj Arenas Mix.
Ítaca Sant Joan
L'última nit del Festival Ítaca Sant Joan portarà a la platja de l'Estartit grups com 31 FAM, Cupido, Barry B, Ven'nus i Dj Trapella. Després d'un cap de setmana ple de música, l'Ítaca espera tancar el Sant Joan amb el mateix èxit. Pots trobar les entrades al web del festival.
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