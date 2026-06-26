L'(a)phònica a Banyoles i festivals enmig de la natura: 9 plans pel cap de setmana
Rumba vora el mar, jazz als pobles, o els secrets de la ratafia són algunes de les propostes abans de les revetlles de Sant Pere
L’(a)phònica omple Banyoles i el seu estany de música
26, 27 i 28 de juny
El refrescant Festival de la Veu de Banyoles ja està en marxa i avui mateix promet grans actuacions amb L’Arannà o Alosa. El cap de setmana serà d’allò més fort amb una trentena de propostes on destaquen Lorena Álvarez, Minibús Intergalàctic, gavina.mp3 (dissabte) o Lina_ i Marco Mezquida, Caamaño & Ameixeiras o El Petit de Cal Eril (diumenge).
Una de les novetats d’aquesta edició és el retorn dels concerts a l’estany amb la barca Tirona, que aniran a càrrec de Raquel Lúa i Quim Carandell. L’(a)phònica també aposta pel talent jove i cada dia hi haurà actuacions d’artistes emergents com la guanyadora del Sona9 Cloe Riembau. Més informació aquí.
Torna el Rizomes, un festival entre pollancres a La Cellera
26, 27 i 28 de juny
El festival ecosistèmic d’art, música i arquitectura efímera torna a renéixer en una plantació de pollancres de La Cellera de Ter. Les nits de divendres i dissabte seran plenes de música amb actuacions de Dj Travella, Etuk Ubong, Nosedrip o PAURRO i i diumenge al migdia es farà la cloenda. Durant el Rizomes, el bosc s’omple de creacions amb tallers de fusteria o construcció amb bambú a més d’obres presentades per diferents artistes. Més informació aquí.
L’estiu comença al Descampat de Santa Pau
26, 27 i 28 de juny
Aquest festival a la Garrotxa combina dos escenaris diferents. El de Cal Borratx, amb un aforament per a 3.000 persones, s’obrirà dissabte, el dia fort, fins a la matinada amb les actuacions de Ginestà, La Big Bandida, Santa Mandra, Mina Ritz i Vaga Lenta; mentre el del Castell de Santa Pau servirà de seu principal durant tot el cap de setmana acollint les actuacions d’Elena Gadel o Dj Galo a més d’activitats infantils o un vermut musical. Més informació aquí.
El festival de rumba i música catalana de Tossa fa 10 anys
26, 27 i 28 de juny
Tossa de Mar celebra el desè aniversari del seu festival de rumba i música catalana, que bufa les espelmes amb un cartell esplèndid que reuneix Buhos, Alfred Garcia o Los Manolos a la platja gran. El tancament, a la plaça de l’Església, homenatjarà una de les grans figures de la rumba com fou Gato Pérez.
Durant tots els dies de festival, a la plaça Espanya, hi haurà la fira del disc de vinil. Més informació aquí.
Sau, com no l’havíem vist mai, a Campllong amb el Musicant
26, 27 i 28 de juny
Campllong torna a reunir algunes de les grans veus de Catalunya amb la celebració del Musicant, enguany encapçalat per Ginestà i Sau, que farà «un concert de pel·lícula» amb imatges inèdites. La llum de Titana tancarà el cap de setmana, però dilluns hi ha corda amb el Trio Conxita Badia. Més informació aquí.
L’Ítaca torna als orígens amb Anna Andreu La Pera
27 de juny
Després de superar un gran Sant Joan, l’Ítaca recordarà l’època del JazzPera, el seu embrió, amb un concert d’Anna Andreu a la plaça Catalunya. La cantautora combina poesia i música amb la bateria i violí d’Anna Arrufat. Més informació aquí.
Besalú ensenya els secrets d’una bona ratafia
27 de juny
La festa de les herbes de Besalú, l’Herbesalú, proposa una jornada dedicada a l’aprenentatge amb una recollida d’herbes al matí i una tarda d’exposició i explicació d’herbes aromàtiques, concurs de rams i elaboració pública de la ratafia guanyadora del 2025. Més informació aquí.
El Pla de Palau-Sant Pau està de festa major
26, 27 i 28 de juny
Aquest barri de Girona ha omplert el cap de setmana d’activitat. Divendres, correbars i concerts; dissabte, festa de l’escuma, vermut, teatre, més música i una macarronada per arrodonir el dia; i, diumenge, sardanes al matí i havaneres a la tarda. Més informació aquí.
S’apropen les festes de Sant Pere
26, 27 i 28 de juny
El dia de Sant Pere cau dilluns i moltes localitats celebren la data assenyalada durant el cap de setmana. Begur, Calella de Palafrugell, Figueres, Tossa (aquesta, enmig del festival de rumba) o Lloret de Mar prometen grans festes, però Cornellà del Terri, Montfullà, Osor (que en documents antics s’anomena Sant Pere d’Osor, per l’església) o Sarrià de Ter també preparen música i activitats durant el cap de setmana i, sobretot, diumenge per la revetlla.
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