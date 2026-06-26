On s’uneixen mar, botànica i cultura
Els Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, acullen en les seves 17 hectàrees una de les millors col·leccions de plantes del Mediterrani
Els Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, són un dels espais paisatgístics més singulars de la Costa Brava. Combinen natura, art, història i vistes al Mediterrani en un recinte de 17 hectàrees, amb prop de 1.000 espècies botàniques i escultures integrades al recorregut. El conjunt va ser impulsat a partir de 1927 pel matrimoni format per Nikolai Woevodsky i Dorothy Webster. Ens trobem a les portes de l’inici d’una nova edició del seu cèlebre i consagrat festival de música, que cada estiu reuneix destacades veus del panorama musical nacional i internacional.
La visita ideal a l’estiu és dedicar-hi tot un matí o part de la tarda, evitant les hores de més calor. De manera general, el recinte obre d’abril a setembre des de les 10.00 fins a les 20.00 hores, tot i que els dies del Festival Cap Roig tanca a partir de les 16.00 hores, per la qual cosa convé revisar el calendari abans d’anar-hi. Els Jardins de Cap Roig són un lloc on s’uneixen el mar, la botànica, l’art i la història. La visita permet descobrir un dels jardins botànics més destacats del Mediterrani, passejar entre espècies vegetals de tot el món, contemplar escultures a l’aire lliure i gaudir d’espectaculars miradors sobre la Costa Brava. El recorregut culmina entorn del castell de Cap Roig, símbol del recinte i un dels seus racons més singulars. És una experiència perfecta per disfrutar amb calma, fer fotografies i completar la jornada amb un passeig per l’encant mariner de Calella de Palafrugell.
Podem començar la visita a primera hora del matí per passejar amb tranquil·litat entre senders, terrasses enjardinades i miradors sobre els penya-segats. Un dels grans atractius del lloc és precisament aquesta barreja entre col·lecció botànica i paisatge costaner mediterrani. Després, ens podem dirigir cap al castell de Cap Roig, que dona un caràcter monumental al conjunt i és un dels seus punts més emblemàtics. Més que una fortalesa medieval, forma part del projecte residencial i paisatgístic creat al segle XX, i en l’actualitat actua com a peça central del recinte.
Al nostre passeig no poden faltar la visita al castell, per la seva presència arquitectònica i el seu valor històric dins del conjunt; els miradors al mar, que ofereixen algunes de les vistes més boniques del litoral de Calella de Palafrugell; les col·leccions botàniques mediterrànies i exòtiques, amb espècies procedents de diferents regions de clima mediterrani del món; i les escultures a l’aire lliure, integrades al passeig i repartides pels jardins. La Fundació La Caixa destaca la presència de 21 escultures d’artistes nacionals i internacionals. L’auditori i els espais culturals són especialment rellevants a l’estiu pel Festival Cap Roig.
Una opció molt agradable és arribar-hi al matí, recórrer els jardins durant dues o tres hores, fer una pausa per a fotos als miradors i acabar amb un passeig per Calella i el seu front marítim. Així es combina la visita cultural i paisatgística amb l’ambient mediterrani del poble. La proposta encaixa especialment bé a l’estiu perquè Cap Roig també és un dels escenaris culturals més coneguts de la Costa Brava.
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