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On s’uneixen mar, botànica i cultura

Els Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, acullen en les seves 17 hectàrees una de les millors col·leccions de plantes del Mediterrani

Vista aèria del paratge de Cap Roig.

Vista aèria del paratge de Cap Roig. / R

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David Céspedes

David Céspedes

Els Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, són un dels espais paisatgístics més singulars de la Costa Brava. Combinen natura, art, història i vistes al Mediterrani en un recinte de 17 hectàrees, amb prop de 1.000 espècies botàniques i escultures integrades al recorregut. El conjunt va ser impulsat a partir de 1927 pel matrimoni format per Nikolai Woevodsky i Dorothy Webster. Ens trobem a les portes de l’inici d’una nova edició del seu cèlebre i consagrat festival de música, que cada estiu reuneix destacades veus del panorama musical nacional i internacional.

La visita ideal a l’estiu és dedicar-hi tot un matí o part de la tarda, evitant les hores de més calor. De manera general, el recinte obre d’abril a setembre des de les 10.00 fins a les 20.00 hores, tot i que els dies del Festival Cap Roig tanca a partir de les 16.00 hores, per la qual cosa convé revisar el calendari abans d’anar-hi. Els Jardins de Cap Roig són un lloc on s’uneixen el mar, la botànica, l’art i la història. La visita permet descobrir un dels jardins botànics més destacats del Mediterrani, passejar entre espècies vegetals de tot el món, contemplar escultures a l’aire lliure i gaudir d’espectaculars miradors sobre la Costa Brava. El recorregut culmina entorn del castell de Cap Roig, símbol del recinte i un dels seus racons més singulars. És una experiència perfecta per disfrutar amb calma, fer fotografies i completar la jornada amb un passeig per l’encant mariner de Calella de Palafrugell.

Podem començar la visita a primera hora del matí per passejar amb tranquil·litat entre senders, terrasses enjardinades i miradors sobre els penya-segats. Un dels grans atractius del lloc és precisament aquesta barreja entre col·lecció botànica i paisatge costaner mediterrani. Després, ens podem dirigir cap al castell de Cap Roig, que dona un caràcter monumental al conjunt i és un dels seus punts més emblemàtics. Més que una fortalesa medieval, forma part del projecte residencial i paisatgístic creat al segle XX, i en l’actualitat actua com a peça central del recinte.

Al nostre passeig no poden faltar la visita al castell, per la seva presència arquitectònica i el seu valor històric dins del conjunt; els miradors al mar, que ofereixen algunes de les vistes més boniques del litoral de Calella de Palafrugell; les col·leccions botàniques mediterrànies i exòtiques, amb espècies procedents de diferents regions de clima mediterrani del món; i les escultures a l’aire lliure, integrades al passeig i repartides pels jardins. La Fundació La Caixa destaca la presència de 21 escultures d’artistes nacionals i internacionals. L’auditori i els espais culturals són especialment rellevants a l’estiu pel Festival Cap Roig.

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Una opció molt agradable és arribar-hi al matí, recórrer els jardins durant dues o tres hores, fer una pausa per a fotos als miradors i acabar amb un passeig per Calella i el seu front marítim. Així es combina la visita cultural i paisatgística amb l’ambient mediterrani del poble. La proposta encaixa especialment bé a l’estiu perquè Cap Roig també és un dels escenaris culturals més coneguts de la Costa Brava.

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