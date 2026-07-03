Havaneres, cervesa, i dansa: Plans per un cap de setmana variat
De les estrenes de La Santa Market o el Cap Roig a més concerts de platja o la fira de les espelmes
Bryan Adams posa en marxa el Cap Roig
3 de juliol
Arrenca un dels grans festivals d’estiu, el Cap Roig, amb un Bryan Adams a l’altura del cartell. El cantautor canadenc presenta, en exclusiva a l’Estat, un format de concert íntim titulat Bare bones en què tan sols l’acompanyen la seva veu i guitarra i el pianista Gary Breit, amb qui treballa habitualment. El guanyador d’un Grammy ha exhaurit entrades i tocarà èxits com «Summer of ‘69», «Here I am» o «(Everything I Do) I Do It For You» d’una manera d’allò més especial, com no sol fer-ho, a més de presentar el seu nou single, «51st State», que va presentar a principis d’aquesta mateixa setmana. Més informació aquí.
Més festivals de platja amb concerts vora la mar
3, 4 i 5 de juliol
El Cap Roig s’endú el titular, però hi ha un munt mes de festivals que proposen concerts per gaudir de la música vora la mar. Avui mateix s’enceta el Nits de Jazz a Platja d’Aro, on tocaran Namina & The Barbarians; a Palamós també es posarà en marxa el Rumb(a) Palamós, que obre dissabte amb La Cara B actuant en un escenari mòbil abans que toqui, ja en el fixe de la Plaça Catalunya, la banda del festival, Rumb(a)nd Palamós. Més al nord, a L’Escala, el Portalblau ofereix sons per retrobar la pau amb els concerts de Rusó Sala i Miriam Encinas, en un viatge sensorial per les cultures del Mediterrani, i Anna d’Ivori, que presenta el seu nou projecte, Eclipsi. Més informació als enllaços de cada festival.
Figueres es Mou amb espectacles de dansa pel carrer
3 i 4 de juliol
Aquest cap de setmana Figueres es Mou a ritme de dansa amb una nova edició del festival de dansa i moviment. Els carrers i places de la ciutat es convertiran en escenaris per espectacles com Brida, d’Ester Guntín, Trïade, de Colectivo Glovo, Entre Bous i Vaques, de la Cia. La côte folle, Manifesto, d’Àngel Duran, Salida de emergencia, de la Cia. Adhok, o Aleta, de Marc Fernández, que combina dansa i castells. Més informació aquí.
La Santa Market obre les portes
3, 4 i 5 de juliol
Una de les grans cites de l’estiu és a Santa Cristina d’Aro amb La Santa Market, que sempre oferta un ampli ventall de propostes musicals i gastronòmiques a més d’un mercat artesà on passejar-se descobrint tota mena de productes. La inauguració d’aquest vespre comptarà amb concerts de Pau Cumellas, Entre dos cuerdas i La Jarana, i dissabte i diumenge actuaran A cau d’orellaOscar Torres, Little Mouthers, Aldala, Núria Conangla i molts més. Més informació aquí.
Torna la clàssica Cantada d’Havaneres de Calella
4 de juliol
Dissabte a les 22.15 h, Els Cremats, Ultramar, Port-Bo i Arjau faran part de la tradicional Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. La 59a edició de la cantada es farà a la Plaça del Port Bo, però podrà seguir-se en directe a través de pantalles gegants instal·lades en altres punts de la vila, així com Palafrugell i Llafranc. Hi ha activitats programades abans de la festa principal, així com concerts per allargar la vetllada. Més informació aquí.
El Girobeer: La festa de la cervesa de Girona
3, 4 i 5 de juliol
La fira de la cervesa de Girona torna a la Devesa, ara situant-se a l’espai de la Copa, amb una programació plena pel cap de setmana. A més d’una selecció de cerveses de diferents marques així com de producció artesana, i hi haurà una considerable oferta gastronòmica i, és clar, concerts per amenitzar les vetllades. Aquest vespre actuaran els melòdics Celobert, dissabte el duo de blues Swamp Preachers i diumenge Me-Nú, amb les dolces veus de les gironines Maria Oliver i Núria Fossas. Més informació aquí.
Santi Moix: La gran proposta del Terracotta Museu
5 de juliol
Diumenge al migdia s’inaugura la gran proposta del Terractotta Museu de La Bisbal d’Empordà, l’exposició En ombres silents i entre somnis, que reuneix per primera vegada un ampli conjunt de peces de Santi Moix. Es mostren més de setanta peces que l’artista ha creat al llarg de tres dècades en col·laboració amb els ceramistes bisbalencs per posar de manifest la relació de Moix, que viu a Nova York des del 1986, i La Bisbal d’Empordà, amb què treballa des dels anys noranta. L’exposició explica l’inici d’un vincle que havia de ser temporal i s’ha estès durant tres dècades. Més informació aquí.
Fira de les espelmes a Campdevànol
3 i 4 de juliol
Campdevànol es tenyirà amb la llum de les espelmes durant la fira que els dedica avui i demà. El municipi es transformarà en un espai espectacular perquè els visitants passegin en una atmosfera fantàstica. A més, es podran trobar diferents parades amb productes d’artesania, sobretot espelmes, encens, minerals o productes de benestar, així com espais de tarot, rituals i altres disciplines espirituals. Les activitats de dia es complementen amb la il·luminació nocturna. Més informació aquí.
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