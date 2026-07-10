Igualada brilla amb un espectacle de globus
El risc d’incendi obliga a suspendre part de l’European Balloon Festival, tot i que es mantenen propostes com el xou nocturn Night Glow
Laura Serrat
Imaginin mirar cap amunt i contemplar desenes de globus il·luminats que brillen al mig del cel nocturn. Aquesta és la imatge que es podrà veure demà a la nit a Igualada amb el Night Glow, una de les cites més esperades de l’European Balloon Festival, que aquest any celebra la 30a edició i que tornarà a omplir la ciutat d’activitats relacionades amb els globus durant tot el cap de setmana.
Després que el risc d’incendi forestal hagi obligat a cancel·lar els vols de globus aerostàtics, l’organització manté la resta de la programació prevista, principalment aquelles activitats que se celebren en espais urbans, allunyats dels entorns naturals. En aquest sentit, una de les propostes que podrà disfrutar el públic assistent és el Night Glow, l’activitat nocturna més emblemàtica del festival, que edició rere edició reuneix milers de persones al parc Central d’Igualada. Segons els organitzadors, aquest espai compleix la distància de seguretat establerta respecte al medi natural davant el risc d’incendi.
Es tracta d’una de les propostes estrella del festival, que convida els espectadors a reunir-se al parc mentre contemplen un espectacle de llum i color que és totalment únic. Durant el Night Glow, desenes de globus, ancorats a terra, encenen els seus cremadors de manera simultània i s’il·luminen en la foscor, i creen una atmosfera visual màgica.
Aquest any, l’espectacle comptarà amb la participació del dj Andreu Presas i continuarà amb el concert de La Banda Neón, el grup que tenia previst actuar l’any passat, però no va poder fer-ho a causa d’una forta tempesta. La seva presència en aquesta edició permet recuperar aquella actuació pendent i la converteix en una cita molt especial per als assistents.
Més enllà del Night Glow, també es mantenen altres activitats en zona urbana, com els Iglús de Vent, les estructures fetes amb teles reciclades de globus i instal·lades en diferents punts de la ciutat, on es duran a terme activitats i tallers familiars a l’interior; així com el nou Market Igualada i la zona de restauració al parc Central, on s’instal·laran parades de comerços i punts de restauració local per oferir un espai de passeig als visitants.
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