Plans per un cap de setmana de grans festivals, Beatles i havaneres
Xous de talent jove a Girona i Salt o concerts íntims però de qualitat omplen l’agenda
El primer cap de setmana del Porta Ferrada
10, 11 i 12 de juliol
Un dels grans festivals de l’estiu a terres gironines, el Porta Ferrada Occident, engega aquest cap de setmana una programació que omplirà de qualitat la llista de concerts d’estiu a la província. Jordi Savall ofereix, en la inauguració de divendres, un recorregut per La Ruta de la Seda com el que va fer Marco Polo fa més de set-cents anys, descobrint sons i instruments de l’Àsia central i l’Orient Mitjà. Dissabte la cosa anirà de dansa amb la cia. Antonio Gades presentant el contrastat espectacle de Fuego. La protagonista original, Stella Arauzo, dirigeix ara el muntatge. I per qui esperi els grans concerts, el duet australià dels germans Angus & Julia Stone durà a Sant Feliu, diumenge, un repertori d’èxits com «Big Jet Plane». Més informació aquí.
Els millors creadors joves s’exhibeixen al Festival Z
10 i 11 de juliol
El Festival Z carrega energia des de dimecres i arriba amb embranzida al cap de setmana. Divendres programa espectacles d’alguns dels seus artistes residents a El Canal de Salt, i, al vespre, tota la potència del cabaret subversiu de Vaga y maleanta al Municipal de Girona. Dissabte al migdia Judit M. Gené mostrarà la seva feina a Abans que em mori al Centre cívic de Sant Narcís on, a més, la cloenda es farà amb una arrossada. Més informació aquí.
Concerts sota muntanyes i estrelles amb el vallviva
10, 11 i 12 de juliol
El festival solidari de Les Preses també es mou des de dimecres, però el cap de setmana concentra el gruix de les actuacions. Els garrotxins Teràpia de Schock són divendres caps de cartell, i dissabte ho és la veu de Mecano, Ana Torroja, però també cantaran Sara Roy, Pep Poblet, o Ernest Prana. L’humor, amb Pep Plaza, no faltarà, i diumenge s’ha pensat en el públic infantil amb Els Atrapasomnis i La Dona del Sac. Més informació aquí.
Viaveu, una proposta De Calaix
12 de juliol
El ViaVeu ofereix, a Sant Julià de Ramis, actuacions íntimes en espais tranquils, com l’Església dels Sants Metges. El trio alt-empordanès De Calaix hi durà la seva música d’arrel i percussió tradicional. El conjunt va formar-se el 2001 i l’integren Mireia Mena, Gemma Pla i Lurdes Rimalló. Han publicat quatre treballs discogràfics i rebut premis com l’Enderrock o l’Altaveu. Més informació aquí.
Jazz d’alt voltatge i a la fresca en clau d’estiu a vidreres
10 de juliol
Els divendres de juliol segueixen sent pel cicle En clau d’estiu a Vidreres. Avui la proposta és d’un jazz de molta qualitat de la mà de la nova sonoritat d’Híbrid Trio, que a més a més regalarà algun dels temes encara no publicats i que faran part del seu nou àlbum, encara en procés. Serà la prèvia d’un dels grups ja instaurats en l’escena Mambo Jambo i el seu pur ritme que combina amb explosivitat i molta energia el rock&roll i el rhythm&blues. Més informació aquí.
La Santa Market, per fi
10, 11 i 12 de juliol
Després que l’incendi de Les Gavarres obligués a mantenir tancada La Santa Market, el mercat d’estiu amb música, gastronomia i artesania afronta el primer cap de setmana en marxa. Pel seu escenari passaran Dj Percu o la guitarra de Marc Grabulosa. Més informació aquí.
43a gran cantada d’havaneres a Platja d’Aro
11 de juliol
Les Anxovetes, Arjau i Son de l’Havana es trobaran dissabte a la Platja Gran de Platja d’Aro en la primera gran cantada d’havaneres des que va haver de suspendre’s la de Calella. Per 43a vegada, a l’altura del Cavall Bernat, tindrà lloc la tradicional cantada, que forma part del cicle de sardanes i havaneres a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. Un mercat d’estiu al passeig Marítim acompanyarà la cantada. Més informació aquí.
L’Estartit celebra el «Beatles weekend» amb l’edició de l’arc de sant Martí
10, 11 i 12 de juliol
Aquest cap de setmana L’Estartit serà una mica Liverpool amb la celebració del seu Beatles weekend. Els dos concerts principals seran, divendres, a càrrec de The Flaming Shakers, i dissabte, a càrrec de Rubber Soul. El festival celebra el seu vintè aniversari i arriba carregat d’activitats paral·leles a les actuacions tribut a la mítica banda. Dj Quetti farà la prèvia i el post del concert dels The Flaming Shakers amb el seu Beatles on the Beat, dissabte es recrearà la fotografia al pas de zebra d’Abbey Road, hi haurà xerrades i tallers i es farà un karaoke, a més de seguir amb Dj Quetty, i diumenge es tancarà amb concerts a viva veu i en duet. Més informació aquí.
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