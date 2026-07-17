Circ, clàssica, i les Festes del Carme: Set plans pel cap de setmana
Festivals itinerants s'aturen a la provínica que, com sempre, manté els concerts vora la mar
La Bisbal d’Empordà fa dels carrers escenaris amb la XXXI Fira de Circ
17, 18 i 19 de juliol
La XXXI Fira de Circ al Carrer arriba aquest cap de setmana a la Bisbal d’Empordà en una de les cites clàssiques de l’estiu per a totes les edats. Els carrers i places de la vila acolliran una cinquantena d’espectacles de 46 companyies diferents: La gran majoria seran gratuïts, i onze d’ells s’estrenaran en primícia. Tot un apardor de circ, la Fira inclou propostes de clown, trapezi, aeris, malabars, equilibris, dansa, acrobàcia i híbrids de tota mena. A més a més de les representacions, hi ha un munt d’activitats paral·leles programades, com tallers de circ, el FiraBar, l’opció d’escollir quin espectacle mereix rebre el Premi del Públic Lola Casademont, o trobades de professionals del sector. Més informació aquí.
El Festival de Peralada celebra quaranta anys fent camí
17 i 18 de juliol
El Festival Perelada posa en marxa l’edició amb què celebra el seu 40è estiu. Tota una fita que inauguraran la soprano Ermonela Jaho, protagonista de grans recitals anteriorment al certamen, i el tenor Benjamin Bernheim. Acompanyats del pianista Marcos Madrigal, oferiran un repertori italià i francès. La festa d’aniversari, dissabte, és una experiència escènica i gastronòmica dissenyada per Joan Anton Rechi. La majoria d’artistes convidats es desvelaran el mateix dia, però ja se sap que el coreògraf Botis Seva presentarà un encàrrec especial per Festival Perelada, 40 anys fent camí, el nom amb què s’ha batejat la jornada. Més informació aquí.
Festes del Carme
17, 18 i 19 de juliol
Les viles de costa de tota la província celebren aquest cap de setmana les Festes de la Mare de Déu del Carme. Les tradicionals processons marítimes tindran lloc arreu del territori i l’onomàstica també durà concerts i activitats arreu. A Llançà, per exemple, divendres hi ha concert de guitarra i ball amb Tutú-Keké i Dj Office. Dissabte hi haurà focs d’artifici i més música amb La Loca Histeria i Dj Lia Jensen, i diumenge la tradicional cantada d’havaneres amb Son de l’Havana. Castelló d’Empúries i Empuriabrava celebren el Carme un tribut a Tina Turner o una festa de l’escuma i el tour de Flaix FM. La cloenda serà amb la clàssica botifarrada. Un tercer municipi on apropar-se és el de Palafrugell, de Festa Major pel Carme, amb concerts a la fresca, balles festius o sardanes. Les nits, a més, sonaran a ritme de Remei de Ca la Fresca o Dan Peralbo i el Comboi.
El festival itinerant Nomad arriba al Castell de Calonge
17, 18 i 19 de juliol
El Nomad torna a la Costa Brava i s’instal·la al Castell de Calonge fins al 26 de juliol. Obert de 18h a 00h, i fins les 01 h divendres i dissabte, el seu recinte acull música en directe, gastronomia, food trucks, mercat de dissenyadors i activitats familiars. Divendres hi ha un tribut a El Canto del Loco, dissabte un grup de rumba i un de versions d’èxits catalans, i diumenge rumba i pop-rock en acústic. L’accés és gratuït però cal reservar l’entrada per controlar l’aforament. Més informació aquí.
Roger Padrós i L’arannà, vora la mar al portalblau
17 i 18 de juliol
El Portalblau de L’Escala programa dos concerts encisadors al Jardí Clos del Pastor. Divendres actua Roger Padrós, que fa la gira Amb tu en format de trio acústic compartint escenari amb Àlex Martínez i Pau Mas. Tots tres combinen guitarres, piano, teclats, trompeta i veus. Dissabte serà el torn del duet ganxó-eivissenc L’Arannà, que presenta Turmarí, un projecte que recupera la cançó tradicional de les Pitiüses sense perdre el caràcter experimentatiu del conjunt. Sintetitzadors i teclats conviuen amb castanyoles, tambor, o espasí. Més informació aquí.
Camprodon és terra de jeeps
18 i 19 de juliol
Camprodon acull, aquest cap de setmana, una nova edició del Terra de Jeeps, que durant dos dies farà del poble un punt neuràlgic pels amants d’aquests vehicles. Es reuniran tot-terrenys de diferents èpoques i hi ha propostes per a totes les edats com exposicions de vehicles, tallers familiars, conferències i mostres temàtiques, música en directe i exhibicions de RC Crawler, a més de passejades i rutes vora Camprodon fent servir les dues cames, i no les quatre rodes. Més informació aquí.
El Vadart s’acomiada amb un doble escenari a l’estartit
18 i 19 de juliol
El festival Vadart tanca la seva sisena edició amb un munt de programació a L’Estartit. L’Església de Sant Anna acollirà un concert de Maite Rubio, Míriam Franch i Andrea Peirón dissabte abans de passar el relleu a l’escenari de la Punta del Molinet, on els britànics Immaculate Fools faran el seu únic concert a Catalunya en una nit de rock britànic que acabarà amb un tribut a The Police. Diumenge, també vora la mar, Namina & Roots oferiran la seva mescla de jazz i blues i Dj Robert Palma tancarà el festival amb ritmes funk, jazz, boogaloo i soul. Més informació aquí.
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