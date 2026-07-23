Experiència retro
Ressusciten a Barcelona un videoclub dels anys 80 amb més de 500 cintes VHS
Et poses més nerviós que quan feies un test de la ‘SuperPop’. Hi ha mig miler de cintes VHS per triar: de ‘La historia interminable’ a ‘Top Gun’. En aquest oasi ‘vintage’ fins i tots les prestatgeries són de videoclubs dels vuitanta de veritat
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Ana Sánchez
Et queda la mateixa cara d’esglai que quan se li va escaparla teta a Sabrina. Aquí es flipa en colors com es feia abans. Abans de Netflix. Abans dels mòbils. Fins i tot abans que Jordi Hurtado comencés a presentar ‘Saber y ganar’. Entres al Mercat dels Encants de Barcelona en ple 2026 i acabes en un videoclub dels 80. Aquells anys en què calia moure el cul del sofà per poder veure pel·lícules.
Una tele de tub reprodueix ‘Parc Juràssic’ –l’original– amb menys qualitat que un videoclip de Leticia Sabater. Tot és VHS, és clar. Es veuen cintes de vídeo fins on arriba la vista: més de 500 entre les quals triar. Les típiques novetats ‘vintage’: ‘La historia interminable’, ‘E.T.’, ‘Ghost’, ‘Alien’, ‘Top Gun’. Totes originals de l’època. Com el He-Man de cartró mida real que et mira des de la cantonada. Fins i tot les prestatgeries són de videoclubs dels 80 de veritat. Tenen una bici Capri Cobra per a urgències nivell ‘Stranger things’. Al fons, una tele amb boirina per si toca córrer cap a la llum com Carol Anne a ‘Poltergeist’.
Dissabte, 21 estarà obert al postureig aquest oasi vintage que faria salivar qualsevol exnen d’EGB. És un dels ‘photocalls’ de cine d’Encants Movies, l’expo de pel·lícula que es munta cada any als Encants (Castillejos, 158). A més del videoclub dels vuitanta –ho ha ressuscitat Retro Experience BCN–, es podrà posturejar amb el cotxe de Mr Bean, el monopatí volador de ‘Retorn al futur’ i fins i tot amb el cap a escala real del ‘Tauró’ de Spielberg. Dissabte també hi haurà taller de Harry Potter, concurs de cosplay amb 1.000 euros en premis i desfilada. La setmana que ve es podrà continuar visitant l’expo, però només en horaris concertats –avança l’organitzador, Paco Jiménez, d’Eventos de cine–, a través del seu Instagram. És una activitat solidària, recalca. «Donem 500 euros a la investigació del càncer infantil».
«¿Número de sòcia?». T’ho pregunten des del taulell del videoclub davant un Macintosh Classic II. «Funciona perfectament», garanteix el José. José Rico és el propietari i CEO de Retro Experience BCN. un MacGyver del ‘vintage’: ressuscita tots els articles retro que li posin per davant, ja sigui un videoclub, un saló recreatiu o el Delorean de ‘Retorn al futur’. A això es dedica: a llogar el passat i a tematitzar esdeveniments. «Si existeix, el tenim», garanteix. En total, té més de 300 articles amb què al·lucinar mandonguilles. Tres locals entre Viladecans i Castelldefels plens d’attrezzo dels 80 i 90, pàrquings amb cotxes fantàstics que parlen i fins i tot la X-Wing de ‘Star wars’ a escala real. «Això no ho té ningú a Europa», promet. El 18 d’abril, per cert, la instal·larà a La Farga de l’Hospitalet amb Darth Vader com a mestre de cerimònies. Faran un túnel del temps al Super 90’s Festival.
¿Que quant costa ara una cinta VHS? «Fins a 500 euros la de l’Alien», respon el José. Depèn de la pel·lícula i del seu estat. «30 o 40 euros pot valer aquesta –assenyala ‘Top Gun’–, però si tens ‘Cristal oscuro’, que és molt difícil de trobar, o ‘Tauró’, et poden cobrar 200 o 300 euros». Això sí, ara només interessen les de videoclub. Aquestes cintes –justifica el col·leccionista– tenien més qualitat que les domèstiques. Ell en té 400.
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