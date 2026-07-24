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L’Empordà s’omple de festes i festivals: Plans pel cap de setmana

Concerts de gran i petit format, jornades amb espectacles de tot tipus i l’arribada d’un circ històric

L'EMF el 2025.

L'EMF el 2025. / Anna Pascual

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Redacció

Redacció

Dues nits de rauxa amb l'Empordà Music Festival

24 i 25 de juliol

El bo i millor de la música en català es troba divendres i dissabte a la Bisbal en un Empordà Music Festival que ja comença a tradició. El festival programa dues nits per gaudir de valent amb grans caps de cartell. Divendres actuen Sergi Carbonell, Greta, The Tyets, Nena Daconte, Joan Dausà, La Gossa Sorda (en un dels únics tres concerts a Catalunya en la gira del seu retorn), La Pegatina i Dj Calvins; i, dissabte, ho fan Idília, Malifeta, Els Pets, Ginestà, Nil Moliner, La Fúmiga, Figa Flawas, i Buhos. El recinte obrirà, tots dos dies, vora les 17 h, i no tancarà fins als últims concerts, que acaben passades les 05 h de la matinada amb una gran festa. Més informació aquí.

El Sons del món se suma al Cap Roig i al Porta Ferrada

24, 25 i 26 de juliol

El Sons del Món de Roses se suma des d’aquest cap de setmana als grans festivals de música de la província. El rosinc s’estrena dissabte amb un concert de Pablo Alborán i, a l’espai Village, una prèvia amb l’espectacle Wooooow! de La Churry i un post amb música de Bojos pels 90s. A Sant Feliu de Guíxols es faran concerts d’Israel Fernández, Maria Arnal + La Tania, i Sopa de Cabra pel Porta Ferrada; mentre que a Calella de Palafrugell tocaran Café Quijano i Diana Krall en el Cap Roig. Més informació aquí del Sons del Món, Porta Ferrada Occident i Cap Roig.

Recta final de l'Ethno Catalonia a Banyoles

24, 25 i 26 de juliol

El festival Ethno Catalonia viu la seva recta final a Banyoles aquest cap de setmana. Divendres hi actua la Transmediterranea Orchestra, que mescla sons de totes les costes del nostre mar. Dissabte, l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya porta un concert sobre l’última transhumància d’un pastor dels Pirineus. Diumenge, els artistes residents, que venen de països d’arreu, s’uneixen en l’Ethno Orchestra per al concert final del festival. Més informació aquí.

L’últim cap de setmana del Fastt

24, 25, i 26 de juliol

L'espectacle &quot;Latas&quot; arriba diumenge a Ordis.

L'espectacle "Latas" arriba diumenge a Ordis. / Elena Carrascal

El Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles encara el seu últim cap de setmana, en què farà parada a Rabós, Siurana i Ordis. El primer municipi acollirà, divendres, una jornada de tast de vins i humor amb l’espectacle coral de monòlegs Ronda de comèdia, on participen Godai Garcia, Andrés Fajngold, Indicatiu i Març Llinàs. Dissabte, la companyia valenciana Teatre a l’Abast durà el multidisciplinari Caos a Siurana. La clausura serà diumenge, a Ordis, amb Latas, una peça de circ contemporani de la cia. D’Click. Més informació aquí.

L’arreplegada arriba a Celrà amb una vintena de propostes

24 i 25 de juliol

La cinquena edició de l’Arreplegada torna a Celrà amb un parell de xous inaugurals divendres, quan la companyia de dansa Apolvere i la cantant Maria Estela obriran el festival, i una vintena de propostes multidisciplinars dissabte: Nina Busquet i Figueras amb David Flores (música i recital), Mariona Miquel Ros, Pocdisciplinar(t), brou.DAT, o Camil Cofan Esteban (arts visuals), Cia. Nic, Idu Massa amb Jero Casassas, o Joe Farnarnier (circ), LABA (moda), Paula Puchalt amb Ane Sagüés, Ottavia Catenacci, o La Pulposa (dansa), o Hugo Hamel amb Marine Guez (teatre). Més informació aquí.

A mossegades celebra el seu quinzè aniversari

25 de juliol

La companyia de teatre amateur figuerenca A Mossegades celebra aquest dissabte la festa del seu quinzè aniversari amb un munt d’activitats a la Plaça Josep Pla a partir de les 19 h i fins la matinada. La vetllada començarà amb un torneig d’improvisació teatral i seguirà amb la mostra de l’espectacle Quin somni, no? abans que, a les 22 h, es faci l’acte commemoratiu. A partir de llavors el teatre deixarà pas a la música i la festa amb un micròfon obert, el concert de Poéticamente Incorrectos i una sessió de Dj Makin’Noize. Més informació aquí.

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El Circ Històric Raluy s’instal·la a s’agaró

24, 25 i 26 de juliol

El Circ Històric Raluy planta la seva carpa a S’Agaró fins a l’1 d’agost. Els seus artistes presenten un espectacle que és exponent de la fusió entre allò clàssic i allò contemporani amb números d’acrobàcia, malabars, màgia escènica i música en directe. Les funcions de divendres i diumenge seran a les 20 h, i dissabte n’hi haurà dues, a les 18 h i a les 20.30 h. Més informació aquí.

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