Plans pel cap de setmana: Folklore, humor, i un escenari al mar
Festivals d’estiu, noves grans exposicions o un espectacle per descobrir Mercè Rodoreda
El Portalblau s’instal·la a la Mar d’en Manassa
31 de juliol i 1 i 2 d’agost
El festival de L’Escala obre aquest cap de setmana un dels seus escenaris més icònics, el de la Mar d’en Manassa, en què el blau i les onades es converteixen en teló de fons de cada concert. L’encarregada d’obrir l’espai en aquesta edició serà Maria Jaume, que està presentant el seu darrer treball, Sant Domingo Forever. Una altra Maria, del Mar Bonet, celebrarà l’endemà el seixantè aniversari de la seva trajectòria repassant himnes i també nou i escaient disc, L’aigua no cansa. Elena Gadel i Manu Guix oferiran, diumenge, un recital en format íntim. Més informació aquí.
Un Microclima amb més gresca que mai
31 de juliol i 1 i 2 d’agost
El Microclima estiuenc de gran format torna a Camprodon amb un còctel variat d’artistes com són Els Amics de les Arts, els Pets, Mazoni, Remei de Ca la Fresca, Tarta Relena o La Ludwig Band, que diumenge farà un concert en la jornada familiar del festival. La cinquena edició ha doblat l’aforament (de 1.000 a 2.000 entrades) i s’ha reforçat amb espectacles de màgia i circ, instal·lacions de joc i una benvinguda a càrrec de la colla gegantera de Camprodon, que animarà la jornada amb una cercavila. Més informació aquí.
El cap de setmana amb més «Riures» de l’any a Calonge i Sant Antoni
31 de juliol i 1 i 2 d’agost
El pas del juliol a l’agost duu el cap de setmana més divertit de l’any a Calonge i Sant Antoni, que celebra el seu Festival d’humor, el Riures. Marc Sarrats i Judit Martín ofereixen avui la primera vesprada de monòlegs al Parc El Collet, presentant «Tres quarts i cinc minuts» i «Digamelón». Dissabte pujaran a l’escenari Màgic Andreu i Jordi LP, d’una banda, i Lloll Bertran amb Jordi Andújar i Núria Cuyàs, de l’altra. El punt final del Riures aquest 2026 serà amb quatre cares ben conegudes, les unes per la ràdio i televisió i les altres per l’humor. Albert Om i Joan Maria Pou giren el pòdcast «Què t’ha passat?» i Fel Faixedas i Carles Xuriguera el seu espectacle de festes majors i formats més reduïts «Un xou no fa istiu». El festival també munta un espai de Village amb oferta gastronòmica a banda de les actuacions. Més informació aquí.
«Le Terroir» i Vivaldi amb hip-hop al festival de peralada
31 de juliol i 1 i 2 d’agost
El Festival Perelada programa dos espectacles amb el seu ja sabut segell de qualitat. Divendres, Le Terroir torna al Celler Perelada, l’espai per al qual va pensar-se la creació de la coreògrafa i ballarina Lorena Nogal, que actuarà acompanyada d’Álvaro Esteban. Dissabte i diumenge el coreògraf Mourad Merzouki i el violinista Julien Chauvin oferiran al públic la seva versió dansada de Les Quatre Estacions d’Antonio Vivaldi, que aquí s’entremesclen amb balls i ritmes urbans amb què tenen molt més a veure del què pot semblar a primera vista. Més informació aquí.
Macrofestivals amb concerts d'estrelles a la Costa Brava
31 de juliol i 1 i 2 d’agost
Tot i que el Porta Ferrada Occident s’atura aquest cap de setmana mentre es trasllada al Guíxols Arena, Cap Roig i Sons del Món no abaixen el ritme amb concerts d’alt voltatge aquest cap de setmana. Al de Roses hi actuen, divendres, en una trobada inèdita, Els Amics de les Arts, Blaumut, i Ramon Mirabet, i, dissabte, dos grans noms més de l’escena catalana: Lax’n’Busto i Gossos, plegats vint anys després. A Calella de Palafrugell dissabte es pot veure Miki Núñez i, diumenge, Taburete. Més informació del Sons del Món i el Cap Roig.
Modest Cuixart protagonitza la nova exposició de l’espai Thyssen
31 de juliol i 1 i 2 d’agost
Modest Cuixart és aquest any el protagonista de l’espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, que celebra el centenari de l’artista amb una exposició en què el fa dialogar amb una vintena d’autors i autores més. La mostra va obrir tan sols fa uns dies i compta amb una cinquantena d’obres, trenta-tres de les quals de Cuixart. Més informació aquí.
Conèixer l’Argentina i Mèxic amb el Folklora’t
31 de juliol i 1 i 2 d’agost
Banyoles acull la 32a edició del seu Festival Folklòric, que aquest 2026 inclou espectacles de danses folkòriques, tallers participatius, un concert a la fresca, dues cercaviles, i un tast de la gastronomia de Mèxic i Argentina. El Folklora’t comptarà amb la presència dels grups Ballet Municipal de Folclore Rumicani (Argentina), Estampas de México, l’Esbart Marboleny de les Preses, i l’Esbart Fontcoberta de Banyoles, amfitrió de la resta. Més informació aquí. Més informació aquí.
Descobrir rodoreda a romanyà
1 d’agost
Amb motiu del seixantè aniversari d’El Carrer de les Camèlies, Romanyà de la Selva proposa l’espectacle «Descobrint Mercè Rodoreda: Dramàtiques», sis escenes per reflexionar d’una manera lúdica sobre què va significar per l’autora el Premi Sant Jordi rebut per la novel·la. Més informació aquí.
Subscriu-te per seguir llegint
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- L'Ajuntament de Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Territori construirà una rotonda a Llambilles per reduir les cues i mantindrà el semàfor 'només per a vianants
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels