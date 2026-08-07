Concerts entre ruïnes o en una nau del 1902: Set plans pel cap de setmana
Festes Majors o teatre improvisat, entre algunes de les propostes
Traca final del Portalblau a les ruïnes d’empúries
7, 8 i 9 d’agost
Després de passar amb èxit pel primer dels seus dos grans escenaris, la Mar d’en Manassa, el Portalblau de L’Escala es trasllada a les ruïnes d’Empúries per a la seva traca final de concerts d’estiu. La Fúmiga i Naina, Judit Neddermann i la GIO Symphonia, i Sopa de Cabra actuaran els propers dies al Fòrum romà del MAC Empúries, amb els darrers havent exhaurit les entrades pel seu espectacle. Més informació aquí.
Concerts a dojo a la Ciutadella de Roses amb el Sons del Món
7, 8 I 9 d’agost
El Sons del Món és l’únic dels grans festivals d’estiu que encadenarà tres jornades de concerts entre divendres, dissabte i diumenge. Sergio Dalma actua divendres en una jornada on al Village, després, es farà la festa Verano Mix; Joan Dausà ho fa dissabte presentant un dels discos que més sona aquest estiu, amb Suu fent-li la prèvia des de l’espai Village i una festa dedicada a la discoteca Picasso després; Nancys Rubias i Fangoria preparen un diumenge amb molt estil i ritme per acabar la setmana al màxim. Abans, podrà escoltar-se en directe el pòdcast «Guarres!» i, després, es farà la Pelicano Party. Més informació aquí.
Tres concerts amb so de cobla a palamós
7 i 8 d’agost
El festival Amb so de cobla viu divendres i dissabte les seves dues últimes jornades. Divendres, de fet, la programació és dobla, amb Filomena oferint un concert de música familiar convidant adults i infants a descobrir-se ballant i, més tard, repetint la reeixida unió entre Obeses i la Cobla Berga Jove, que el festival havia estrenat el 2019. La clausura d’aquesta desena edició d’Amb so de cobla anirà a càrrec d’una interessant formació que, tot i comptar amb músics consolidats, viu tan sols la seva tercera actuació, encara preestrenant el projecte Transmediterranea Orchestra, que mescla sons de tots els punts de la Mediterrània: D’Algèria als Balcans i de Catalunya a Turquia. Més informació aquí.
EL Brava Arts Weekend porta un tecno gregorià a la bisbal d’empordà
9 d’agost
La quarta edició del Brava Arts Weekend de la Bisbal d’Empordà estarà protagonitzat per les noves tendències d’oci, la proposta musical de cant gregorià i electrònica GregoTechno, a més de sessions de tres DJ emergents (Isa Enes, Nicole.Aiff i Anruna) i el grup Puhpowee, així com diverses instal·lacions immersives, mercat de creadors independents i una oferta gastronòmica de productes artesans, cervesa local, kombutxa i cocteleria d’autor. Un any més, el festival transformarà la seva seu, situada a l’antiga fàbrica de Ceràmiques Puigdemont, en un laboratori en ebullició d’arts creatives i pràctiques culturals contemporànies. Més informació aquí.
Festes majors arreu de la província
7, 8 i 9 d’agost
Aquest cap de setmana se celebren festes majors arreu de la província de Girona. Posem el focus en Maçanet de la Selva, amb el seu habitual cartell de concerts, que a banda de les activitats de les tardes prepara grans nits amb Green Valley, Les Que Faltaband i Anna Gisbert Dj, divendres; Doctor Prats, Flashy Ice Cream, l’Orquestra Maravella, i Mon Dj, dissabte; i el tribut a Hombres G Voy a pasármelo bien i una Festa Flaix, diumenge. Castelló d’Empúries també està de festa i divendres programa un clàssic com Juantxo Skalari i la Rude Band abans de La Élite i Groggy Rude. Dissabte farà el correfoc, amb l’espectacular pirotècnia final.
Una improvisació de teatre en directe a girona
9 d’agost
«Impro con limón» porta, a partir de les 21 h al Parc de Núria Terés i Bonet, un xou teatral improvisat al barri de Santa Eugènia. L’espera dels espectacles s’amenitzarà amb música i, quan la colla estigui a punt, els espectadors podran proposar als artistes quines situacions volen veure’s representades. Ells escolliran un dels paperets i hauran d’afrontar el repte a partir del títol o l’escena suggerida. Més informació aquí.
Una nau industrial del 1902 acull el rock de Toundra
8 d’agost
El Música als Puestus estrena un nou espai amb les naus de Calassanç, antics magatzems dels germans Castelló on actuaran els madrilenys Toundra. També es programa el post-metal atmosfèric de Sotabosc i una sessió final de Dj Waiem, vinculat a l’escena guixolenca i a l’Atzvara Club, en una nit coorganitzada amb el Porta Ferrada Occident. Més informació aquí.
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