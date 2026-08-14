Una nova fornada de festivals: Set plans pel cap de setmana
Una selecció de propostes amb concerts i festes majors
Cinquè aniversari de l’Occident Summerfest Cerdanya a Puigcerdà
14 i 16 d’agost
Un dels grans festivals de l’estiu vora els Pirineus firma la seva tornada i arriba a la cinquena edició. Després de l’estrena dijous amb Joan Dausà, un dels altres referents a Catalunya actua divendres: La Ludwig Band, amb el repertori dels seus grans èxits que aquest estiu no han deixat de girar. Dissabte no hi ha concert, però diumenge aterra a Puigcerdà una de les grans bandes de rock en llengua castellana, La La Love You, amb temes com El fin del mundo. El recinte també compta amb un espai Village amb zona de descans i oferta gastronòmica tant abans com després de les actuacions principals. Més informació aquí.
El Castell de Calonge, escenari d’un F'Estiu que manté els caps de cartell i aposta pels joves
14 i 15 d’agost
El F’Estiu de Calonge i Sant Antoni arriba a la sisena edició mantenint un cartell ambiciós i amb la novetat del F’Estiueig, una aposta pels joves abans de cada actuació principal. En aquest sentit, divendres el duet Camèlia farà de teloner a Judit Nedermann &GIO Symphonia, que segueixen rodant un espectacle espectacular celebrant el desè aniversari de trajectòria de la cantautora. Dissabte, la jove sang rockera d’Oli de Cop prepararà el concert de La Ludwig Band, en el seu segon concert del cap de setmana a la província. Més informació aquí.
La Schubertíada s’atura a Pals abans d’arribar a la Canònica de Vilabertran
14 i 16 d’agost
Cita imprescindible de l’estiu, la 34a edició de la Schubertíada manté la seva essència, el lied. Abans d’instal·lar-se definitivament a casa seva diumenge, la Canònica de Vilabertran, el festival fa parada divendres a l’Església de Sant Pere de Pals amb el baríton Mikhail Timoshenko acompanyat al piano per Elitsa Desseva. L’arribada a Vilabertran, diumenge, serà amb el recital de la soprano Matilda Sterby i el pianista Matti Hirvonen. Més informació aquí.
Tons i Sons a les ermites de Santa Coloma de Farners
14 d’agost
El segon concert del Tons i Sons de Santa Coloma de Farners se celebra aquest divendres a l’Ermita de la Mare de Déu Farners amb José Antonio Chic oferint un repertori dedicat als «Tresors de la guitarra clàssica». L’artista lleidatà, que ha col·laborat amb diversos conjunts europeus i ha rebut reconeixements com una menció d’excel·lència al Concurs de guitarra de París, també inclourà alguna obra pròpia en l’actuació. Més informació aquí.
Festes d’Agost a Banyoles
14, 15 i 16 d’agost
Aquest cap de setmana se celebren una de les grans festes anuals de Banyoles, les festes d’agost. Ja en marxa, divendres inclou activitats com sardanes, un carnaval o els concerts de Miquel del Roig, Brou o Bulma Beat; dissabte jocs familiars, una cercavila o el correfoc, a més d’actuacions Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reus Jove, Les que Faltaband, Celtic Djs; o, diumenge, el bici fressa, una activitat per crear la teva pròpia joguina, o una tarda de circ. Més informació aquí.
La Bisbal d'Empordà està de Festa Major
14, 15 i 16 d’agost
La capital del Baix Empordà està de Festa Major tot el cap de setmana amb activitats i concerts per a tots i totes i a tothora. Cercavila, la geganta Rigoberta, un dels grans correfocs de la demarcació o la música fins la matinada a les barraques són algunes de les grans propostes, com també les sardanes, actuacions de circ o concursos de jocs. L’escenari de les barraques acollirà The Lutos, Renec, Fetus, Xènia Casado, Dani6ix o Izzakid al llarg d’aquests dies. Més informació aquí.
Conèixer tomeu penya i saber que «sa vida són dos dies»
15 d’agost
Aquest dissabte, a Llanars, el Festival de Música Vall de Camprodon ofereix la possibilitat de conèixer Tomeu Penya abans del concert que farà a les 22 h del vespre, aprofitant una fresca que a l’estiu és un regal. El cantautor mallorquí celebra els 45 anys de trajectòria fent una gira pel seu darrer treball discogràfic, Sa vida són dos dies. No faltaran ni els clàssic ni el toc d’humor que aporta a cada actuació. Més informació aquí.
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