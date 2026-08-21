Música en cellers i llegendes medievals: Set plans pel cap de setmana
La Festa de l’Estany de Puigcerdà, les acrobàcies del Nits de Circ o La Crema de Tortellà
Una vetllada d’estiu amb roger mas al celler vinyes dels aspres
21 d’agost
Els grans concerts del Sons del Món a la Ciutadella de Roses ja van arribar a la seva fi el 2026, però el festival continua amb un format més íntim en cellers de la demarcació que divendres també arriba al punt final. La darrera oportunitat per gaudir-ne serà al Celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, on el cantautor Roger Mas actua en format trio acompanyat de Xavier Guitó (piano i tecles) i Arcadi Marcet (contrabaix) en una vetllada que promet gran potència emocional. Abans del concert, els espectadors podran gaudir de la peça de dansa Res més que un error, dels ballarins Nilufer Akcanbas i Agustín Aquaro i inspirada en la Setena poesia vertical de Roberto Juarroz. Més informació aquí.
Qualitat assegurada a la Schubertíada de Vilabertran
21, 22 i 23 d’agost
El festival de lied a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran programa tres concerts d’alt nivell durant el cap de setmana. Mireia Tarragó i Wolfram Rieger, una jove i prometedora soprano i un contrastat pianista vinculat a la Schubertíada des dels inicis, ofereixen divendres un recital estructurat a partir d’obres de Mompou i Toldrà. Dissabte es dedica un vespre als valsos més amorosos de Johaness Brahms en el poc habitual format de quartet vocal (Elionor Martínez, soprano; Marie Seidler, mezzosoprano; Santiago Sánchez, tenor; i Henk Neven, baríton) amb dos pianos(Pauliina Tukiainen i Victoria Guerrero). Abans de la pausa de dilluns, diumenge actuarà la soprano d’orígens armenis Ruzan Mantashyan, que l’estiu passat ja va enlluernar el públic de la Schubertíada, i torna amb Margarit Sargsyan al piano i un repertori de Komitas, Dvorak, Txaikovski i Strauss. Més informació aquí.
Nits de circ amb acrobàcies de 29 artistes internacionals
21, 22 i 23 d’agost
Roses acull, des de dimecres, la carpa del festival Nits de Circ, que duu amb ella alguns dels grans artistes internacionals. En total, hi actuen 29 artistes de vuit països, destacant els de la companyia The Flying Caballero, considerats els millors trapezistes volants de la història per fer tres quàdruples salts mortals. També el Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o els argentins Argedance Company, amb una proposta de la dansa popular originària dels gautxos, el malambo. Més informació aquí.
Vint-i-cinquè aniversari del Mercat medieval de Castell d’Aro
22 i 23 d’agost
Ja fa vint-i-cinc anys que Castell d’Aro acull el seu mercat medieval, que arriba a la vila de nou aquest cap de setmana amb una programació que celebra l’aniversari. No faltaran la fira d’artesania i alimentació, amb espasi de refrigeri i restauració, ni tampoc les demostracions d’oficis antics, que poden cridar l’atenció a persones de totes les edats Igualment, hi haurà una mostra d’armes i armadures, tallers infantils, jocs i campament medieval, música, malabaristes i acrobàcies, cercaviles o teatre de carrer. Més informació aquí.
Puigcerdà torna a viure dies màgics amb la festa de l’estany
21, 22 i 23 d’agost
Aquest cap de setmana la capital de la Cerdanya celebra una de les seves festivitats més emblemàtiques amb dies de tradició, cultura popular, música, foc i activitats per a totes les edats. La Festa de l’Estany programa, divendres, concerts de talent local a més de Ginestà; dissabte activitats que van de la travessia popular de l’estany a una festa de l’escuma i del bingo musical al correfoc; i, diumenge la desfilada de carrosses, presidida per la Carrossa de la Vella de l’Estany amb el Príncep dels Aires i la Princesa de les Aigües, que també protagonitzen la desfilada nocturna abans de l’espectacle priomusical Llum i llegenda. Més informació aquí.
Una nit de deliri per tancar el Festival de Porta Ferrada
21 i 22 d’agost
La 64a edició del Festival de Porta Ferrada viu aquest cap de setmana els seus darrers instants. Divendres, dins el cicle Patis i Jardins, amb el concert de Carles Font Porject al Jardí de casa Trachsler. El pianista i compositor presenta el seu darrer projecte, Flor de Neu. Dissabte, el certamen dirà adeu amb un format més gran en col·laboració amb Delirium, promotora de música electrònica. Folamour és el gran cap de cartell de la festa, que tindrà lloc al Guíxols Arena fins les 02 h amb Dosem, Edu Imbernon o Piem i, després, seguirà a la Sala Las Vegas. Més informació aquí.
La Crema de Tortellà: festa, foc, i memòria històrica
22 d’agost
Tortellà celebra dissabte la festa de La Crema, que el poble havia viscut des de finals del segle XIX fins la Guerra Civil i va recuperar el 2023 per mantenir la memòria de l’incendi provocat per les tropes carlines. A més de recordar els fets, es ballarà una sardana al voltant de l’església, es representarà l’espectacle Les veus de la memòria i hi haurà una actuació musical de Ganxet Elèctric, un format reduït dels banyolins Germà Negre. Més informació aquí.
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