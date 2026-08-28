L'Acústica a Figueres i el FITAG a Girona: Set plans pel cap de setmana
Nits de Circ a Palamós, Ebri Knight a Santa Coloma de Farners, o els darrers de dies de la Schubertíada i La Santa Market
Figueres, un escenari amb el bo i millor de Catalunya amb el Festival Acústica
28, 29 i 30 d’agost
Una de les cites més esperades de l’estiu a la província és l’Acústica de Figueres. Un any més, el festival programa el bo i millor de l’escena catalana convertint la ciutat en un gran escenari a partir dels seus tres espais: la Rambla, Plaça Palmera, i Plaça Catalunya. La Fúmiga, Sopa de Cabra, La Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, Buhos o 31FAM són alguns dels grans noms, però també destaquen Cloe Riembau, Alosa, Malifeta, Pastora, Joina, Max Navarro, Fades o Serial Killerz. Tots ells actuen divendres i dissabte, dies en què l’Acustiqueta obrirà amb format familiar de la mà de Filomena i País de Xauxa. Diumenge, per la cloenda, Locomía muntarà una gran festa que rematarà, com és tradició, l’Orquestra Di-Versiones. Més informació aquí.
Companyies d'arreu del món actuen a Girona pel 26è FITAG
28, 29 i 30 d’agost
El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, amb la 26a edició en marxa des de dimarts, presenta un bon grapat de propostes durant el cap de setmana a la ciutat. Divendres s’ofereixen les obres Felicità, a càrrec deTeatre Centre d’Arbúcies; Comedia sen título, per Setestrelo Teatro (Vigo); Antigone, per Le Studio de Mònaco; La mare que t’ha parit, pel Grup La Diversa del Casino de Calaf; i un xou d’improvisació de Foca Broma. Dissabte es representaran The Last Night of Socrates, pel Teatre Estudiantil de la Universitat de Letònia (Riga); Nest, per Stichting Hoosh Theater & Kunsteducatie (Amsterdam); Marat-Sade, per Locos por actuar (Saragossa); i Línies obertes, per l’Elenc Santperenc. També hi ha actuacions als municipis de Caldes de Malavella, La Cellera de Ter, Sant Pere Pescador, i Vidreres. Diumenge, a la Sala La Planeta, tindrà lloc el FITAG Off amb companyies locals. Més informació aquí.
Últims dies de l’estiu per La Santa Market
28, 29 i 30 d’agost
Un dels grans punts de trobada de l’estiu a la costa de la demarcació, La Santa Market de Santa Cristina d’Aro, tanca aquest diumenge la paradeta. A més a més de la ja sabuda oferta amb mercat d’artesania i un bon reguitzell de food trucks per qui vulgui aprofitar per sopar, La Santa programa concerts com els de MILAH, Leen Loud, Sergi Shine, o Apaloseco, divendres; Marc Dantuvi, Paula Frei, Tropical Mystic + Percu, o Radio Stars, dissabte; i, en la cloenda de diumenge, Angels Arboleda, Núria Cortacans, Núria Conangla i Brian de la Rumba. Més informació aquí.
Darrers concerts de la Schubertíada de vilabertran
28, 29 i 30 d’agost
El festival de lied a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran programa tres concerts d’alt nivell en el seu darrer cap de setmana. Javier Perianes oferirà divendres un repertori de piano en què Falla i Chopin dialogaran, amb un repicó d’Albéniz. Abans, Jorge de Persia farà una conferència sobre «Manuel de Falla: Chopin en el origen». Dissabte arribarà un dels grans barítons de l’escena, Mathias Goerne, amb Markus Hinterhäuser el piano en una integral de Schubert en memòria de Jordi Roch. La cloenda, com és tradició, anirà a càrrec del Quartet Casals, enguany acompanyat per la soprano Juliane Banse. Més informació aquí.
Nits de circ per primer cop a Palamós
28, 29 i 30 d’agost
Palamós acull per primera vegada la carpa del festival Nits de Circ, que duu amb ella alguns dels grans artistes internacionals. En total, hi actuen 29 artistes de vuit països, destacant els de la companyia The Flying Caballero, considerats els millors trapezistes volants de la història per fer tres quàdruples salts mortals. També el Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o els argentins Argedance Company, amb una proposta de la dansa popular originària dels gautxos, el malambo. Davant la venda d’entrades, va afegir-se una nova funció diumenge a la Plaça Sarquella. Més informació aquí.
Ebri Knight homenatja Xesco Boix al Tons i Sons de Santa Coloma de Farbers
28 d’agost
Divendres al vespre, el cicle Tons i Sons, de concerts en ermites i espais singulars de Santa Coloma de Farners, programa un homenatge a la figura de Xesco Boix. Ebri Knight s’encarrega de reconèixer qui fou un dels grans animadors infantils amb Un remei com cal, espectacle per adults sobre la vida de Boix i un llegat musical amb què han crescut un munt de generacions. Aquest serà el darrer concert del cicle. Més informació aquí.
Quinze metres quadrats de dansa itinerant a riudaura
28, 29 d’agost
El festival de dansa itinerant 15m2 de Riudaura concentra la programació divendres i dissabte. El primer dia es concentren cinc espectacles entre 18 h i 20 h en diferents espais del poble, amb el gruix d’actuacions arribant dissabte de 17.30 h a 20 h, també omplint el municipi de dansa. Alguns dels artistes que actuaran són Teresa Roca i Anaïs Prat, Albert Barros, Coline Largeaud, Ossi Ritter i Aitor Climent Barba, Rolando Salamé, M de Milagros, Claire Ducreux, o Andrés Corchero. Més informació aquí.
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