Del Tura als Indians: Set plans pel cap de setmana
Circ inspirat en les fantasies de Tim Burton, concerts de tota mena i teatre jove amb força
Setmana gran a Olot amb les Festes del Tura
4, 5 i 6 de setembre
La festa més grossa de l’any a Olot i una de les grans dates assenyalades de l’any a la demarcació arriben amb les Festes del Tura. La capital garrotxina viurà un cap de setmana d’allò més intens amb activitats, concerts, i cercaviles a dojo. Alguns dels noms destacats de la programació musical són Teràpia de Shock, Orquestra Di-Versiones, Svetlana, The Tyets, La Ludwig Band, o Dan Peralbo i el Comboi. El Ball de l’Hora, la Caça del Pernil, el correfoc, o la Rentada dels porcs no faltaran a unes festes plenes, igualment, de cultura popular a totes les hores del dia.
La Fira dels Indians recupera les històries d’ultramar de Begur
4, 5 i 6 de setembre
Una celebració consolidada que homenatja els vincles històrics entre el municipi i les Amèriques i recupera les històries dels begurencs que van emigrar a ultramar i van tornar convertits en els coneguts «indians» després de fer fortuna. La Fira enceta una nova etapa amb una edició que porta per lema «Mar i Vela», un homenatge als vaixells, als ports i a totes les persones que van fer possible la connexió entre Catalunya i el continent americà. Concerts amb focus en els ritmes caribenys, visites a diferents espais i cases del municipi, recreacions històriques, rutes i gastronomia formen part d’una programació curulla al llarg de tot el cap de setmana. També hi haurà una fira i mercat de productes artesanals.
Sarrià de Ter: Una Festa Major inclusiva i ciutadana
4, 5 i 6 de setembre
Sarrià de Ter està a punt per a la Festa Major, que aquest any reunirà prop de quaranta activitats adreçades a tots els públics i distribuïdes pels diferents barris del municipi. La programació vol reforçar la participació ciutadana i garantir que tots els veïns i veïnes puguin sumar-se a la celebració, que així posa un accent especial en la participació d’infants i joves i en l’apropament d’aquest col·lectiu al teixit associatiu local, amb la voluntat d’afavorir el relleu generacional de les entitats. Els concerts de nit seran amb Florida, DJ KZU i 2ASES DJ’s i l’Orquestra Maribel i DJ Ryna. La cloenda anirà a càrrec de l’Orquestra Internacional Maravella.
Cinquena Festa del Circ a Bescanó
5 de setembre
El poble viurà, de 17 h a 23 h, la cinquena edició de la Festa del Circ, instal·lada dissabte a la tarda a la zona esportiva de Bescanó. Al llarg de la jornada, hi haurà servei de bar per menjar i refrescar-se tot gaudint de les actuacions de la Cia. Art-tic shows, amb l’espectacle «Circus», que posa el carrer al centre; la Cia. Filigranes, que a «El circ Filixic» recupera vells números com el Monocicle Giravolt o l’Ale-hop Hula-hop; i la Cia. Uta Circ, amb «No matalàs», xou misteriós inspirat en les fantasies de Tim Burton.
Periscopi i tribut a Eric Clapton a La Mirona de Salt
4 i 5 de setembre
La sala de concerts La Mirona de Salt manté la programació d’un dels únics cicles capaços de seguir al peu del canó des de principis d’estiu, el Periscopi, enfocat a donar oportunitats als talents emergents de la demarcació. En aquest sentit, divendres ofereix els concerts de Marc Grabulosa, una guitarra habitual en diversos escenaris de la província els darrers estius, i el conjunt Amaltea. L’endemà, dissabte, Eric Clapton Tribute Band, liderada per Xavier Soranells, recorrerà la història de la música que són Clapton i la seva guitarra repassant els grans temes de l’artista britànic.
Trenta anys de la Cantada d’havaneres de Tamariu
5 de setembre
Tamariu celebra tres dècades de la seva Cantada d’Havaneres, que dissabte, a partir de les 19 h, aplegarà els conjunts Arjau, Els Cremats, Peix Fregit, Port Bo i Àmfora. Tots ells brindaran amb cremat durant una jornada que, a més de la música, inclourà un mercat d’artesania obert des del matí.
L’agrupació teatral jove A Mossegades reviu la comèdia clàssica de Goldoni
5 i 6 de setembre
L’Associació Juvenil d’Arts Escèniques A Mossegades, nascuda a Figueres, ha bufat aquest any quinze espelmes, i aprofitant l’efemèride, ha pujat el llistó. Després d’una trajectòria amb obres més dramàtiques i profundes, han decidit endinsar-se en la comèdia clàssica de Goldoni amb «El Cafè», en una adaptació a càrrec del dramaturg Maurici Farré, instal·lat a Figueres. L’estrena de l’obra tindrà lloc dissabte a les 20 h al Teatre El Jardí, i tindrà una segona representació diumenge a les 18 h. «El Cafè» s’emmarca a l’acabament de l’etapa de la comèdia de l’art italiana, però manté l’essència dels personatges d’aquest gènere de teatre popular, farcit de mímica i amb rocambolesques intrigues.
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