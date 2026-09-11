La Diada, cinema fantàstic i festes populars: Set plans pel cap de setmana
Concerts o noves exposicions completen les idees a fer un cap de setmana de pont
Celebra l’Onze de setembre, la Diada de Catalunya
11 de setembre
Catalunya celebra avui, 11 de setembre, la seva Diada nacional, i els municipis de la demarcació se sumen a la festivitat amb un d’activitats commemoratives i populars per gaudir de la cultura del país i les seves tradicions. A Girona, la Diada se celebra amb un acte popular el migdia a la Plaça del Vi organitzat per l’ADAC, l’Ateneu 24 de Juny i El Forn, i segueix amb la manifestació de les 17.14 h, que sortirà de Plaça Catalunya cap a la Copa, on Akoblats, grup jove i empordanès que versiona i recupera cançons tradicionals, farà un concert de fi de festa vora les 19.15 h. Bona part de les localitats de la província també preveuen actes per a commemorar la jornada. Més informació a les webs dels ajuntaments de cada municipi.
Montjuïc promet una gran festa major
11, 12 i 13 de setembre
La Festa Major de Montjuïc, en marxa des d’ahir, viu aquest cap de setmana el seu punt àlgid. El barri programa concerts de Tropiko i Boom Boom Fighters & Cookah P, divendres, després del pregó i la botifarrada popular; i The Best Of i 7 de Copes, dissabte, dia en què es farà la quina musical a l’Envelat. Tots dos dies també hi ha activitats infantils i campionats com el d’escacs o tirada de bitlla. Diumenge, el fi de festa serà, al matí, amb una ballada de sardanes amb la cobla Bisbal Jove precedint el vermut musical amb The Blackiss i, ja a la tarda, amb una cantada d’havaneres amb Terra Endins on no faltarà el cremat per tancar les festes del barri. Més informació aquí.
«Acocollona’t» amb el Festival de Cinema de Terror i Fantàstic de Girona
11, 12 i 13 de setembre
L’Acocollona’t, el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona, ja està en marxa amb una trentena d’activitats que inclouen projeccions, rutes guiades i xerrades amb convidats d’equips artístics de pel·lícules com El Laberinto del fauno de Guillermo del Toro, enguany homenatjada juntament amb Tesis d’Alejandro Amenábar. La 26a edició s’allargarà fins al pròxim 19 de setembre, amb la majoria de les activitats i projeccions al Cinema Truffaut-El Modern, tancat des de la qüestió del canvi de gestió. Més informació aquí.
El «Sucre» de Lecocq i el duet Arar revifen el Portalblau
12 de setembre
El bisbalenc Enric Mont Lecocq presentarà el seu segon disc, Sucre (Satélite K, 2026), a l’Espai Proa de l’Escala dins el festival Portalblau. Sucre és, en paraules de Lecocq, una investigació de la pubertat, que tot i ser identitària està més lligada a la llengua. «Parlo d’aquell moment que ens fem grans, sortim de la conformitat adolescent i comencem a lluitar contra les normes», explica. Abans, el duet ARAR, amb Marina Tomás Amado i la gironina Maria Cruz Millet, actuarà al mateix escenari. Més informació aquí.
Paul Pèrrim engega la desena edició de La Soterrània
12 de setembre
El canari afincat a Catalunya Paul Angulo, que fou líder de Saliva i guitarrista de Soviet Love, obre dissabte l’edició del desè aniversari de La Soterrània a l’Ateneu 24 de Juny. El cicle de música alternativa s’instal·la, doncs, els propers dissabtes, començant amb l’actuació de Paul Pèrrim, la darrera encarnació de qui també fou guitarrista, cantant i compositor principal a The Transistor Arkestra. Més informació aquí.
Banyoles recupera el Clàssic Vermut de Joventuts Musicals
13 de setembre
La pianista Paula Rocosa obre avui una nova edició del cicle del Clàssic Vermut de Joventuts Musicals a Banyoles, com sempre, a l’espai del monestir. L’artista i directora artística hi oferirà el seu darrer treball, Cíclic, que connecta conceptualment més de dos segles de creació al voltant de la idea del cercle i inclou reflexions tant pròpies com lligades a L´última frase, de Camila Cañeque. Més informació aquí.
El MUME de La Jonquera explora «Les rutes dels maquis»
12 i 13 de setembre
El Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera inaugura dissabte una nova mostra que, fins al 14 de febrer de 2027, explora els passos clandestins de la frontera que entre 1944 i 1952 van emprar-se per a entrar i sortir de l’Estat i enfortir la lluita antifranquista. Les Rutes dels Maquis. Camins d’esperança i llibertat explica l’entrada de guerrillers des de França per combatre la dictadura aprofitant els amagatalls de zones rurals i muntanyoses, com els Pirineus orientals. Més informació aquí.
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