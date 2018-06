Barri Vell o «La nau dels bojos»

Un matrimoni d´ancians són els últims veïns d´un dels tants edificis de carrer Mercaders. La resta de l´edifici es va transformar en hostals i albergs. Als baixos, bars amb terrasses. La pressió va generar l´èxode dels antics veïns o que els mateixos propietaris reconvertissin habitatges de lloguer de llarga durada, escurçant els períodes. «En només deu anys el barri és un altre», afirma l´ancià.

La vida quotidiana dels veïns del Barri Vell està canviant a passos accelerats des del boom del turisme al barri. Els edificis es buiden per convertir-se en pisos turístics. El barri es desfà a poc a poc. O es fa de nou, sota altres paràmetres. Dels coneguts de sempre als desconeguts de cada dia, els turistes que van i venen el converteixen en el gran bulevard de postal que l´Ajuntament de Girona, durant anys, s´ha encarregat de fomentar.

Fins a les onze del matí, horari en què es permet la càrrega i descàrrega, el Barri Vell de Girona sencer sembla una mena d´arca gegant que carrega reserves per partir al fals paradís del turisme de final de dècada. És potser una de les pitjors hores del barri, que canvia la seva fisonomia a mesura que avança el dia, i on les furgonetes i camions aparquen allà on els estrets carrers ho permeten, bloquejant el pas, pujant a les voreres, amarant l´aire de dièsel.

Mentrestant, el pàrquing limítrof al pont de Sant Feliu ja ha començat a omplir-se de busos que descarreguen una marabunta de gent de tot arreu del món, inici d´una bíblica babel d´idiomes, modes i atropellament a tot el que se li posi pel mig. Els antics negocis són ara venda de records de Girona. Caminar pels seus carrers o accedir-hi en èpoques precises és un calvari.

Per als turistes s´han talat els arbres de carrer de l´Argenteria, perquè puguin fer-se selfies més bufons amb els vells edificis darrere. Per als turistes el barri s´ha reconvertit des de l´interior dels pisos: encara que n´hi ha de tota mena, abunden els funcionals, els que només tenen lliteres, com en l´exèrcit, totes les que es puguin ficar en vint metres quadrats.

El Barri Vell s´ha convertit en La nau dels bojos: amb els mateixos tints surrealistes i un aire estrany, es podria fer un fris de la Catalunya moderna, abocada a bogeria consumista, on el turisme és un producte i les ciutats un mer envàs, un sol ús. Com en el famós quadre d´El Bosch, petat, encallat i totalment mancat de seny.