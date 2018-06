Marlasca i els presos

No deixis que el rigor t´espatlli un bon debat. Des que va prendre possessió el nou Govern espanyol, s´ha posat sobre la taula el possible acostament dels presos polítics o polítics presos catalans a presons de Catalunya, en benefici de les seves famílies, que per visitar-los han de fer cada setmana un llarg viatge a Madrid, amb mainada petita en alguns casos. Si realment hi ha d´haver un canvi de tarannà, si s´ha d´obrir una etapa de distensió que faciliti en diàleg en allò que sigui possible, apropar els presos constituiria una gran mostra de bona voluntat. Però tan bon punt es va plantejar la qüestió va començar un debat a crits sobre a qui pertocava la decisió, si al ministre de torn o al jutge instructor. Els papers impresos, els bits dels digitals, les ones radiofòniques, els píxels dels televisors, es van omplir de polítics i d´opinadors professionals o amateurs que deien fàstics ara del magistrat, ara del governant, ara de tots dos. I així van passar dies abans que a algú se li acudís mirar què deia la llei.

És clar que els protagonistes tampoc no hi ajudaven. El jutge havia denegat una petició de trasllat «sens perjudici» del que establís «l´autoritat penitenciària». El nou ministre, Grande-Marlasca, manifestava la seva bona disposició a l´acostament «si el jutge ho autoritza». S´estaven tirant els presos pel cap. També és veritat que, per si de cas, hi havia advocats que posaven un ciri a cada altar, és a dir, que lliuraven les peticions d´acostament a totes dues finestretes. Finalment, la veu dels experts ha dit que la legislació penitenciària estableix que és la direcció general d´Institucions Penitenciàries la que estableix a on s´ingressa cada pres, tant si és penat com preventiu, tot i que s´ha d´escoltar el parer del jutge d´instrucció en el cas dels preventius, i el de vigilància penitenciària en el cas dels penats. El d´instrucció podria demanar que no els allunyin, amb l´argument que l´interessa poder-los cridar en qualsevol moment i que els hi portin de seguida. Però la competència és de la direcció general, és a dir, de l´Executiu.

Això ha estat així durant tots els mesos que han passat des de les primeres detencions fins la caiguda del govern Rajoy, i en la desena de dies que portem de govern Sánchez. Que estiguin a la presó és una decisió de Llarena, que aquesta setmana ha dictat unes quantes conformacions. A quina presó és cosa de Sánchez i de Marlasca. Aquestes són les dades, tret d´error o omissió.