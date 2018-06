Sobre política

Fa cosa d´un parell de setmanes, la colla d´amics enraonàvem sobre la greu situació política; les opinions de la majoria eren pessimistes, per no dir fatalistes. El govern «rajoyà» ho tenia tot «atado y bien atado», que deia aquell general a qui els seus partidaris anomenaven «el Caudillo». Què podem fer? Deien els més compromesos de la colla. A on anem? Deien els que ho veien tot negre. Es pot canviar realment alguna cosa, o no? Cap ni un de nosaltres no trobava les respostes vàlides. Les enquestes, a més, auguraven que el «riverisme» pujava com un coet. Tant, que el seu líder es transformà, i la blanca pulcritud de la seua camisa es tornava blava, convertint-se en un mal presagi del futur. El panorama no podia pintar més negre, si el remei era pitjor que la malaltia, com se sol dir.

En aquestes quimeres estàvem la colla d´amics quan esclatà la tempestat en l´Olimp parlamentari, dirigit pel déu dels llamps –el gran Zeus– i el joc canvià i, amb ell, la partida. Ja n´hi ha prou! I amb un valent colp de daus, o un audaç moviment d´escacs, el canvi que pareixia impossible es tornà possible. La llum del sol començà a lluir enmig d'un arc iris majoritari, i uns altres colors fins aleshores apagats somreien: el roig, el verd, el morat, el groc... tots es posaren a brillar perquè junts van veure que es podia guanyar la partida. En cosa de pocs dies canvià la situació de dalt a baix.

Així, ara assistim a l´estrena d´una pel·lícula que resulta atractiva. Les pantalles anuncien un govern estelar, brillant i glamurós, i per la catifa vermella hem vist passar els actors i les actrius que han de representar la nova funció política. Què cal esperar ara? Que es posen a treballar de pressa a favor de la majoria social que representen. Que respecten les altres veus i idees que han fet possible el canvi. Que troben les claus que òbriguen els panys de les portes i les caixes que abans estaven tancades. Que estimulen esperances personals i col·lectives. Que possibiliten la tornada dels que han marxat a la força. Que resolguen els problemes i no els emboliquen. Perquè així, només així, es demostrarà que se sap véncer, i també convèncer. Des del diàleg. No com els altres.