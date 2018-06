Antibiòtics respectuosos amb el medi ambient

Jesús Domingo Martínez Girona

Científics de la Leuphana University Lüneburg estan treballant en el desenvolupament d´antibiòtics tant per a hu­mans com per a animals, que quan s´excreten resultin res­pec­tuo­sos amb el medi ambient.

Els investigadors, després de 5 anys d´assajos, han aconseguit el desenvolupament d´un antibiòtic que es desintegri després del seu ús medicinal i ja no estigui actiu. Per a això, van haver de conèixer la molècula molt bé. Perquè l´ingredient actiu es descompongui, ha de ser desestabilitzat com enllaços químics intel·ligents que, per exemple, romanen prou estables a la sang, però es desintegren després del seu pas pel cos.

Una empresa lligada a Leu­pha­na ja ha sol·licitat una patent per als nous ingredients actius. Fins ara s´han desenvolupat ingredients actius que funcionen en un tub d´assaig, però encara no en un medicament acabat. Busquen socis potencials en la indústria farmacèutica. Sigui benvingut aquest avanç i esperem que prosperi, ja que d´antibiòtics, tots prenem i de vegades estan en alguns aliments.



La ignorància, la mare dels aprenentatges

Francesca Barti i Comalat banyoles

La ignorància a vegades pot ser danyosa. La majoria de nosaltres hem estat «víctimes» d´haver viscut una infància envoltada de «víctimes» amb rols i creences determinats (víctimes sense connotació negativa). Malgrat que aquests últims puguin romandre incrustats a la nostra ment hi ha la opció de netejar-los a través d´una bona pràctica analítica d´un mateix. Com més conscients som del nostre insconscient més poder tenim de moldejar la nostra personalitat en coherència amb la nostra essència més pura i no d´acord amb la dels altri.

És una pràctica que necessita temps, paciència i perseverància. No obstant, val la pe­na dur-la a terme si vols viure millor. Per exemple, la psiconàlisi és una alternativa adequada per evolucionar com a persona i no com a un simple robot que repeteix rols, dogmes, esteriotips, creences i actituds que ens han inculcat.

Hi ha bones eines que ajuden a ser més tu i no com els altres desitjarien. Per tant, si en un passat vas actuar amb ignorància, doncs, en el present pots actuar diferent si tu vols. En cas contrari, si no hi poses de la teva part, no et queixis, ni culpis ni critiquis.

La ignorància no es perdona, simplement s´accepta, es tracta amb compassió. Ningú és ningú per a perdonar-la, ni un mateix s´hauria de perdonar. Si no vols ser un ignorant primer descobreix qui ets i de quina pasta estàs fet, després s´obra el famós portal.



Dret a la sanitat

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

n Es recuperarà la sanitat universal a l´estat. És el que ha de ser. Qualsevol persona que ha­gi de ser atesa per causa mèdica té el dret a banda de la nacionalitat que tingui i tingui o no papers. Saltar-se aquest dret només evidencia la crueltat d´una societat i, de retruc, d´una civilització.

Ja han començat les crítiques d´aquells que no hi veuen la part econòmica per enlloc. Crec que és moment de prioritzar els pressupostos, de mirar quins són els superflus, de sacrificar els sous indecents en beneficis d´uns pocs front uns sous decents per a tothom.