Elogi a l'espai 31 del mercadal

Aquest any 2018 fa 6 anys que uns mestres jubilats de l'antiga escola Annexa de Girona van iniciar el primer Espai 31 a la zona comercial de l'antiga fàbrica Gròber, al llarg de 2 anys. Gràcies als recolzaments de la professora Dolors Vidal de la UdG i Mn. Pere Domènech, ex rector del Mercadal, que els facilitaren locals i finançament. Amb total llibertat, aquests mestres, la Montse i en Llorenç, van crear unes classes de reforç, cultura, creativitat i civisme. A pesar dels horaris, limitacions... aquests dos mestres acompanyats per un estol de voluntaris ben variat feren el miracle cada tarda de dilluns a dijous d'entusiasmar un centenar llarg de nenes i nens. Destaquem entre voluntariat: Adelina, Clara, Fina, Georgina, Carmen, Elvira, Esther, Guillermina, Neus, Rosa, Maite, Ventura, Miós, Lourdes, Joan, Martí, Manel, Josep... i menció especial al Roc que ens ajuda en la part logística. També a en Lluís, Jordi i Àngel que fan el que poden per poder tenir connectats a la xarxa els vells ordinadors.

I anem al segon Espai 31 a les magnífiques instal·lacions del passatge c/ Santa Clara a plaça Josep Pla, cedits per la Fundació de la Caixa, que al llarg dels diferents cursos escolars no ens ha deixat mai d'ajudar. Esperant que en el tercer local, cedit per deu anys per la família Poch no hàgim de tornar a fer trasllat. Aquest darrer espai s'ha adaptat a les noves normes d'espai públic i permet una capacitat superior a cent persones, movent taules i cadires es poden fer activitats, conferències i tallers de tot tipus. Com per exemple la darrera xerrada sobre la vida i obra de Ramon Panikkar.

No podem oblidar els dos dinars al Mas Casadevall, per Nadal i Fi de Curs, on els voluntaris presidits per Ramon Ceide, Francesc Pèlach, i els capellans Miquel Ramió i Joan Riu (un especialista en ratafia casolana i l'altre a aconseguir entrades per al circ).

Tot i els pocs recursos de que disposen els mestres de l'Espai 31, la seva creativitat troben ajudes de les més diferents esferes públiques i privades. En els locals supermoderns i decorats s'hi respira, com a l'antiga Annexa, la utopia sociocultural-educativa cada tarda. On nens i nenes de les més diverses procedències religioses i culturals es barregen per ser reforçats, socialitzats a través de la llengua, cultura i tradicions catalanes i de les diferents ciències socials. A més, al llarg de l'any surten algunes tardes i algun dissabte matí a fer excursions per conèixer els entorns històrics, urbans, paisatgístics gironins. Un del que em crida més l'atenció és el taller de pesca controlada al riu Ter per conèixer la fauna i flora en aquest indret. La setmana de la Pau és una altra de les dates en que es fan tallers artístics sobre la vida de líders de la pau: Gandhi, Mandela... i com Anselm Clavé, cèlebre músic català és el nom del carrer on actualment tenim l'Espai, s'ha fet una auca gegant de 24 imatges sobre la vida i obra de l'Anselm Clavé que ha decorat la façana de l'edifici. També s'ha ambientat el carrer amb plafons de grans dimensions amb instruments musicals i fragments d'una cançó dirigida pel mestre.

Les festes de fi de curs són molt esperades pels nens, pels repartiments de premis, gardons, medalles, copes, records, obsequis, berenar, sorpreses i presència de mags i personalitats de la ciutat que ens acompanyen. Com cada any, gràcies als veïns dels cinemes Albèniz vam poder anar a veure Campeones. La traca final d'enguany ha estat gràcies a l'Ajuntament gironí, la regidora Isabel Muradàs ens va convidar a fer una passejada amb el trenet turístic de la Girona monumental, on una setantena d'alumnes i voluntaris, dirigits pel Llorenç Carreras, al llarg d'un recorregut pel Barri Vell, Eixample i Santa Eugènia fins les obres del renovat Pont del Dimoni, ens va anar desgranant les històries dels diferents indrets gironins, entre la pluja, la cridòria, aplaudiments enfront les dotzenes de vianants, turistes, que es protegien a les portes dels edificis per por de la pluja, però ells valents i entusiasmats en aquella aventura d'aquell fantàstic trenet, va sortir el sol i es va poder fer una volta molt completa. Per finalitzar tan fantàstica jornada vam tornar al local on ja ens esperava la tradicional «Màgia alegre» de l'amic Apolo Rex que ens va tenir una hora bocabadats i participant de les seves juguesques i regals.