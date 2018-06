El campió del Mundial és Putin

Vladímir Putin ha garantit que no ordenarà matar cap periodista durant el Mundial de futbol. Aquest gest de concòrdia no només trenca la trajectòria del president rus, també demostra la importància que concedeix a la competició internacional. Els Jocs d'Hivern concedeixen una projecció molt inferior a la pilota sagrada. No obstant això, les tarifes de corrupció del COI estan a l'altura de la FIFA, d'acord amb les investigacions penals contra tots dos organismes. Per tant, el rendiment global és superior amb la competició inaugurada fa uns dies.

Presidir la inauguració d'un Mundial avantatja en projecció a l'obtenció del Nobel de la Pau. D'aquí l'enrenou a Anglaterra davant la traïció del cantant Robbie Williams, que va cobrar una quantitat exorbitant per intervenir en la cerimònia d'obertura. La família reial i el govern britànics es van absentar de la llotja inaugural moscovita. L'artista va ser acusat de «vendre la seva ànima al dictador Putin» i de trair la comunitat LGBT, donada l'hostilitat del president rus cap a l'homosexualitat, concentrada en la il·legalització de la «propaganda gai».

Els detractors del president rus evolucionen a imitadors de manera vergonyant. Macron és un Putin sense esteroides, però les seves limitacions a la informació sobre els conflictes empresarials rebrien l'aplaudiment de Moscou. Igual que l'estranya llei contra les notícies falses, que amenaça de emportar-se per endavant informacions de major fiabilitat. Curiosament, la legislació que s'apropa a Occident amb la dictatova russa s'instaura sovint sota la presumpció de frenar el joc brut moscovita en països de la Unió Europea.

També Rajoy va copiar a Putin la llei mordassa. El president del Govern remogut albergava ambiciosos plans, per impedir les crítiques a la seva augusta persona en les xarxes socials, que també farien les delícies del Kremlin. Per desgràcia per a l'avanç de la censura, es van veure interrompudes per la fulminant destitució. En canvi, la persecució judicial a la llibertat d'expressió a Espanya encaixaria amb fenòmens com la repressió judicial a Rússia contra el grup punk Pussy Riot. El documental sobre el procés al trio femení semblava inimaginable a Espanya fa quatre anys. Avui s'ha normalitzat sense encrespar l'opinió.

Putin triomfa a la seva manera, sense preocupar-li gens ni mica la impressió que causa. Desplega una successió d'aliances aleatòries, momentànies i rotatòries. Observa amb delit, si la política internacional l'ocupa gens, que les democràcies altives tendeixen cap a la seva cosmovisió sense contemplacions. La instauració de règims «il·liberals» ha deixat de ser una prerrogativa d'Hongria o Polònia, per molt que el tsar hagi de congratular de la reivindicació del Teló d'Acer que comporten. A més, s'estalvia la subvenció dels règims fraterns, alimentats ara per la UE.

En la mateixa línia sentimental, costa integrar en la casualitat que l'assassinat irresolt de la periodista Anna Politkóvskaia tingués lloc el dia de l'aniversari del president rus. Quin millor homenatge poden brindar els assassins a sou. Per desgràcia, Europa no ofereix ara mateix cap líder que actuï com a contrast. Ni tan sols d'acompanyant de Putin. El Mundial és la constatació d'una dominació transfronterera, mentre les democràcies domesticades miren a una altra banda. La invasió de l'Afganistan a càrrec de Breznev va causar la ruïna dels Jocs Olímpics de Moscou el 1980. Tants anys després, els reis continentals es fan els ganduls, però cap selecció s'ha absentat de la cita futbolística.