Pobres Reis meus!

Xavier Serra Besalú GIRONA

Qui els ho havia de dir que acabaríem així?: el 2009 van constituir la Fundació privada Príncep de Girona, promoguda –diu el seu web fpdgi.org– per «la societat civil» i «impulsada per 88 patrons de primer nivell». Aleshores jo hi vaig creure, perquè em parlaven de «suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal (...) i de joves amb talent que servissin de referents». Però, ara com ara, només en queden branques tinyoses, sense cap frescor ni gràcia.

La seva cerimònia central l´hauran de fer d´amagatotis –rere barreres policials– en llogarrets privats, que deuen pagar a preu d´or. Ningú els farà res però van a viles on no els volen veure ni en pintura. I això són fets. I és lògic: han justificat la violència contra ciutadans indefensos. Qui els pot voler bé a uns Reis així?

No sé qui els assessora o manega però és un final ben trist, que diu res o molt poc de bo dels qui encara els riguin les gràcies. Les societats lliures volen desempallegar-se dels repressors. I els dies d´octubre la van ben espifiar; potser ja una mica abans, quan van desconnectar de la gent de pau que volem un país normal.

Crec que, davant aqueta lamentable situació, s´ho haurien de fer mirar. Potser així entendrien el perquè.



Els Germans Roca i la Formació Professional

Pere Espinet i Coll professor de Cicles Formatius. ANGLÈS

Ha plogut molt des dels anys seixanta ençà, quan es va inaugurar la primera escola d´Hostaleria a Girona, ubicada en l´antiga escola-taller del Barri de Sant Narcís, ambdues dirigides pel senyor Manel Ibars. Un dels meus germans i jo mateix en fórem alumnes. Quins temps, aquells! Quanta nostàlgia guardada! Quants records!

Al llarg dels meus 43 anys com a docent de Cicles Formatius, abans FP, he vist de tot: nois per als quals no donaves ni un duro i que actualment estan en llocs clau, com a referents en diverses empreses, en el camp de la docència, en la investigació, en el món de l´esport, fins i tot músics de renom, i com que en la nostra societat hi ha de tot també algun polític actual va seguir l´estela de la Formació Professional (FP).

Els germans Roca, com molts altres nois de l´època, fent cas de la seva autèntica vocació, van preferir seguir l´itinerari de l´FP. Cal recordar que vivíem en un temps on era més ben vist fer el Batxillerat i tot seguit una carrera universitària.

Podem jutjar, si és que podem, però gairebé amb tota seguretat sí coincidireu que, a la vista dels fets, l´opció que varen escollir no va ser fruit de la casualitat; quelcom hi varen tenir a veure els seus progenitors. Els resultats han omplert de goig i glòria a tots ells: pares, família, amics, la població gironina i la mateixa FP.

Germans Roca, enhorabona! Seguiu fruint del vostre treball. Que res no us faci defallir. Gràcies a gent com vosaltres, Girona és coneguda arreu del món. Tant de bo que el vostre pòsit perduri en el temps!



Fum... fum... fum...

Joan Coll Vila Alt EmpordÀ

El govern del PSOE per molt que diguin que faran això, allò i el de més enllà com per exemple l´exhumació de Franco, tornada a l´estatut del 2010, (com ja van dir anys enrere), acostament de presos politics etc. etc, tot això només és fum i més fum per a millorar les enquestes d´intenció de vot que fan uns i altres, dia sí i l´altre també i així anar encarrilant les successives eleccions previstes, que l´any vinent són municipals i europees i així any rere any. D´altra banda, només poden fer quatre retocs de cara a la galeria, res de calat com ara migració, apujar impostos, posar o treure algun punt i coma, punt i seguit, interrogants i poca cosa més, tot plegat perquè sembli que es mou alguna cosa sense tocar «res» del seu lloc i tampoc, només faltaria, les legislacions fetes del PP. L´aparell de l´estat està molt ben «greixat», pel que els interessa, és clar, i les diferents «cavernes» molt ben cohesionades perquè totes formen part de la mateixa «maquinària», que generació rere generació es van succeint. Catalu­nya no pot esperar res de res de «ningú» tragem-nos-ho del cap. La història ens ho ha demostrat sobradament i ara han tornat a fer-ho, (encara que diferent), ja que ha tornat a sortir i surt cada dia el mateix ADN històric de Castella. L´única sortida és la independència.