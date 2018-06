L'home fort del nou govern italià i aspirant a cabdill nacional, Matteo Salvini, proposa fer un cens de tots els gitanos del país, diu que per detectar els il·legals. L'administració de Donald Trump separa nens petits dels seus pares i mares als centres de detenció d'immigrants irregulars. La Unió Europea estudiarà de forma imminent la creació de «plataformes de desembarcament regional» en territoris de països no europeus, un eufemisme per definir els camps de concentració d'immigrants rescatats o interceptats a la Mediterrània, en els quals se separarien entre potencials refugiats o simples «emigrants econòmics» sense dret a trepitjar la terra promesa. Una mena de guantánamos per encapsular l'allau d'africans. De fet, Turquia ja actua com un immens camp d'interceptació finançat amb diners europeus. D'això se'n diu «gestionar la immigració» i s'accepta si no fereix la sensibilitat dels espectadors a l'hora de sopar. L'empatia amb els rescatats del vaixell Aquarius, el rebuig a la proposta obertament racista de Matteo Salvini o l'esgarrifança que provoquen els plors dels nens separats de les seves mares per la freda indiferència de Trump és, en la nostra realitat social de cada dia, compatible amb la idea que no hi cabem tots i que només han de venir els que puguem assimilar i prou.

La de «nosaltres primer» és una de les idees polítiques més antigues del món. De fet, és prehumana, pertany a qualsevol espècie animal que guanyi avantatge competitiu en grup i que lluiti pel domini d'un territori i els seus recursos. Poden ser clans de ximpanzés en guerra per una extensió de selva, tribus de sàpiens caçadors-re-col·lectors o exèrcits alçats per reis medievals delerosos d'incrementar el nombre de feus tributaris. Però en aquest món interconnectat i barrejat és perfectament formulable la discussió sobre qui som els «nosaltres». Els gitanos italians formen part del «nosaltres» italià? Com es decideix qui forma part del «nosaltres» macedoni? Tots els habitants de Catalunya formen part del «nosaltres» català? I els «nosaltres» espanyol abasta tots els habitants del territori de l'Estat?

El conegut paleoarqueòleg gironí Eudald Carbonell diu que serem plenament humans, que haurem completat el potencial de l'espècie, quan assumim que l'únic «nosaltres» possible és la humanitat. Carbonell, el penúltim comunista confés i orgullós, neda contra corrent, convençut que a la llarga serà així. A la curta no en fa la pinta.