A Palau-sacosta ja tenim local social

Narcís Cadena i Masó GIRONA

Era l´única Associació de Veïns de Girona, on els ciutadans per resoldre els seus problemes de barri es trobaven a la Parròquia, un bar i/o «la Residència de Gent Gran».

El primer dia d´Estiu de 2018, a les vuit del vespre, altres entitats de la ciutat s´han afegit a la festa: nens damunt de cavalls de fusta; dues parelles de capgrossos dansaven d´allò més bé; la Fal·lera Gironina ha realitzat un magnífic ball de bastons... Tot seguit s´han fet els parlaments. El primer l´ha fet el Sr. J. Corney –antic secretari de l´Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta–. Entre moltes coses ha posat èmfasi en el temps que aquest projecte ha tardat a fer-se realitat: més de 32 anys! L´entrebanc més gran el teníem en qui ostentava la propietat de la casa de l´antic director i del conserge. També ha tingut un record per a la presidenta de l´Agrupació: M. À. Serramitja. El president de l´Associació de Veïns: Sr. R. Monreal, ens ha parlat de diferents projectes: un d´àmbit europeu, que de moment només han rea­litzat Alemanya i Àustria. La Junta ha demanat a l´Ajuntament la cessió de l´Auditori Palau de Congressos de la Ciutat durant quatre dies, per acollir als assistents. La regidora de barri, Sra. Ma. À. Planas, ens ha parlat de la idea que va tenir de legalitzar l´Associació – quan es va haver de trobar amb els responsables de l´Agrupació en un bar–. L´alcaldessa M. Madrenas ha lloat la perseverança i constància de la regidora de barri. Ambdues ens han recordat la cura especial vers aquest barri que tenia l´antic batlle C. Puigdemont. La gratitud surava per l´ambient i s´escoltà un fortíssim aplaudiment. La coral de Montilivi va cloure la vetllada.



Petards i soroll

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Cada any quan falten dies per a la revetlla de Sant Joan ja es comencen a sentir petards que es tiren a diferents ho­res del dia i com a resposta immediata els lladrucs dels gossos, que protesten per aquest soroll tan fort per a la seva oïda.

Lladrucs que parlen de patiment, un fet que de cada any els toca de constatar a moltes persones que tenen gossos i que tant temen els dies previs a la revetlla; perquè una cosa és concentrar el soroll de l´esclat dels petards una nit o dues i l´altra que duri setmanes i a qualsevol hora o moment.

Clar que ara amb el Mundial en joc és possible que es multipliquin aquesta mena de celebracions que et fan compartir, t´agradi o no aquest esport, l´equip guanyador o l´hora escollida per fer-ho. Sigui com sigui a cada petard li succeeix una llarga queixa canina que fa posar els pèls de punta, fins i tot a aquells que ens fan respecte aquests animals.



Grup d´opinió

M. Àngels Pagès girona

Formo part d´un grup d´opinió que ens reunim assíduament i comentem les notícies que van apareixent en el dia a dia, als mitjans de comunicació. Ens satisfà quan ens assabentem de fets positius, no és el més freqüent. En passen, pe­rò... sovint se´n parla poc. Interessa més la polèmica, la confrontació, la lluita per ocupar els primers llocs, l´espectacularitat... La crítica constructiva és ben bona, contribueix a millorar i a trobar solucions en allò que no funciona. La diversitat d´opinions és ben enriquidora, sempre que es respecti el que diu l´altra, encara que no s´hi estigui d´acord.

A l´última reunió vàrem invi­tar al senyor Eduard Berloso de l´equip de Govern de l´Ajuntament. La tertúlia va ser molt interessant. Un conjunt de preguntes i respostes molt clarificants de la gestió municipal més immediata de la ciutat. Vaig a­do­nar-me que és un entramat de fils molt complicat i que els ciutadans no som prou conscients que és difícil solucionar les coses a gust de tothom. Queixar-se és molt més fàcil i ho hem de fer perquè es puguin resoldre els problemes de la mi­llor manera. Ara, essent cons­cients de que no n´hi ha prou d´una bona gestió i hi té molt a veure el comportament del ciutadà. Poso per exemple el Girona Neta, una qüestió que ens interessa a tots. Que agra­da­ble passejar-se per carrers nets, però no és només que s´hi dediqui molta inversió de diners, hores de treball, una bona planificació, hi ha un altre element indispensable, el com­por­tament cívic de totes les per­sones. Respecte a l´educació ambiental hi ha molt a millorar.

Gràcies Eduard pel teu esforç i per les hores que dediques perquè la ciutat funcioni millor.