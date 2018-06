Sempre m'ha semblat un insult a la intel·ligència el complement de productivitat que cobren mensualment bona part dels funcionaris públics. M'ho ha semblat perquè o bé és un reconeixement explícit que no s'aplica en l'exercici de les seves funcions o bé és això, que precisament se'ls abona aquest complement amb l'objectiu d'estimular-los perquè de debò treballin.

Això dels funcionaris és un punt i a part. Ho és des de totes les perspectives possibles. Des del model d'oposició lliure al model d'oposició restringida. Des del temari, on s'exigeix l'estudi de la Constitució espanyola i de l'Estatut de torn per a ocupar la plaça de jardiner, fins al mètode memorístic practicat des de quan es feia recitar el nom dels reis gots. Des d'ocupar el primer nivell per oposició lliure a arribar-lo a ocupar entrant per la planta baixa i arribar al capdamunt per la via obscura de l'amiguisme i de l'empatia. Des de disposar d'un horari i menjar-se part del mateix assortit de compres de verdura o de vestits o de borses. Si en aquest país la funció pública no es suficientment reconeguda és per tot això i alguna cosa més.

Al trobar-me fora d'Espanya, ignoro com ha quedat aquella solemne estupidesa del control remot dels treballadors de la neteja o de la placa identificativa dels mateixos. En els dos supòsits, segons el desgovern municipal de Girona, la ignomínia (o ofensa greu que pateix l'honor o la dignitat d'una persona) era la resposta a l'escapoliment – pressumpte- dels netejadors. El que no entenc és que aquesta «criminalització» del col·lectiu, en paraules vingudes des de la plural oposició, es porti a terme des de l'Ajuntament i no des de l'empresa que, en virtut d'una contractació pública que ningú no ha qüestionat des de la legalitat, és qui posa i treu els treballadors.

Si el servei esmentat es va sotmetre a concurs sota un plec de clàusules que va acceptar l'empresa adjudicatària, qualsevol dèficit que l'administració municipal de Girona observi en relació al compliment íntegre d'aquelles, s'ha de tractar entre l'Ajuntament i l'empresa. No em passa pel cap que les regles per les quals es va regir la contractació pública contemplessin que, en el supòsit de no eficiència de l'empresa respecte els seus deures, els dignataris locals posarien un llaç vermell – per distingir-lo del groc- en el ja prou plateresc uniforme dels netejadors. Qui diu un llaç, diu un xivato o una placa. La decisió/proposta o proposta/decisió municipal – ves a saber com ha acabat o acaba – m'apareix com un cretinisme expropiat al mateix Puigdemont.

Si en el fons del fons, la voluntat política de l'absent govern municipal de Girona fos la recerca de l'eficàcia i de l'eficiència en el servei, podria començar pel seu propi equip de treballadors, els funcionaris. L'equip «A», salvant honroses excepcions, és allò més aproximat a una casa de barrets sense madame, com abans es deia. Alguns dels seus membres, no tots, entren i surten de la Casa Gran qual els dona la gana. Ni fitxen, ni menys refitxen. Tenen el salari que la Corporació Municipal aprova en els pressupostos i tots els complements possibles. El de destí, el de productivitat, el de perillositat, el d'exclusivitat...tots!. Però alhora, alguns, es troben autoritzats per exercir privadament la seva professió. Els col·legis professionals callen tot i que aquesta pràctica tanca portes als joves. Els de defensa de la competència segueixen en estat pre mortem. I els que manen, no volen posar-s'hi. Què és un netejador de carrers al costat d'un alt funcionari municipal? En el comparatiu de tractament, un ningú.