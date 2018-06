Joc de cartes

Hi ha un sector de l´independentisme que s´ha abocat al folklore. Poca cosa més els queda als tiffosi de la secessió que recórrer a la utopia discursiva («independència efectiva», «implementar la república»...), al gestos inútils (planto el Rei, no el planto,...) i a la negació de la realitat, que acostuma a ser dura i que, en el cas que ens ocupa, no admet dubtes: d´independència, res de res. El conflicte és viu, i s´ha de resoldre, però trobar una sortida –la que sigui– obliga les dues parts. El president Quim Torra s´equivoca (a consciència) d´interlocutor: la Corona no negocia, perquè no és la seva feina i perquè la Constitució, la que advoca per la indivisibilitat del territori espa­nyol (és des suposar que, amb tota la lògica del món, una hipotètica constitució catalana també apostaria per la unitat nacional), no li concedeix aquest poder, que correspon al Govern espanyol, que necessita el suport de les Corts. Enviar al Rei cartes signades per un president i dos «ex», negar-li el dret d´admissió a la ciutat de la qual l´hereva al tron n´és princesa i amenaçar-lo amb fer-li el buit a Tarragona són, que dirien els Antònia Font, «maniobres d´escapisme»; castells de focs, ara que ve Sant Joan. El canvi de Govern a Espanya, propiciat també per ERC i el PDeCAT, ves, ha agafat el republicanisme independentista (hi ha republicans a Catalunya que no són partidaris de trencar) a contrapeu. Acusar ministres que canten a pulmó El novio de la muerte de nostàlgics del franquisme pot tenir cert sentit; voler fer passar els Pedros (Sánchez i Duque), per continuadors d´un règim infaust, fa riure. 910 956 503Ara que als CDR només els queda ocupar vestíbuls de conselleries per exigir la «independència efectiva» (folkore), al ritme que va, l´independentisme juntaire corre el risc de convertir-se en una mera caricatura d´allò que vol representar. El procés ha estat un fracàs perquè ha acabat com el rosari de l´aurora, amb persones en presó preventiva injusta i inexplicable; és la crònica d´un bluf (en paraules de Clara Ponsatí) anunciat.

L´aposta temerària de la independència unilateral n´ha deixat uns quants de ben plomats; els asos a la màniga s´han esgotat i s´imposa un canvi de joc de cartes per començar una nova partida en la qual convindria no repetir els blufs del passat.