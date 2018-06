Molta benzina i poca metxa. Vida contemplativa. El bé i el mal en l'època moderna. Qui retorna els milions sostrets al poble. El poble és una fantasia vintage, un deliri demagògic. De mica en mica anem coneixent com és el cor de la tenebra. El poble, ja sigui gràcies a la família reial i també als grans empresaris, al cap dels anys, és una massa mal·leable. La vida, per la mala gent, és molt curta. De curtesa terrorífica. D'aquesta manera i, gràcies a la llei, hi ha gent desnonada que se suïcida. Números. Entremig, un fet espectacular: l'entrada a presó d'un gendre barra cunyat dels reis. No hi ha cap testimoni gràfic. Cataclisme? De cap manera. Acostuma a passar que els corruptes condemnats no tornen el que han furtat. És una llei no escrita i que funciona com un rellotge atòmic. Els culpables empresonats han estat prou intel·ligents per mantenir, sa i estalvi, un important roc a la faixa. Entrar a la presó, pels corruptes, és una pena menor. La llei garanteix que personatges infectes mantinguin l'opacitat de les fortunes. L' Iñaki Urdargarin jeu en una presó de dones que disposa d'un mòdul per a gent especial. Ves per on! Se'l fa passar com una víctima; cap de turc que la monarquia ha llançat a la plebs que vol sang. A l'Estat espanyol es creu en la inviolabilitat del rei. L'ordre demana impunitat. Diuen que el Rei vindrà a Vilablareix, a la perifèria dels fastos que li pertoquen. Visita gairebé clandestina. La realitat és plena de grumolls. Felip VI menysté la memòria familiar i s'amaga en comptes de sortir als balcons per saludar els súbdits que l'alimenten. És seriós tenir dos reis? El jutges afinen la vida d'alguns presos gràcies a una penosa mirada sobre la història.