Creix la importància d'examinar el context de les notícies. La desqualificació o la sortida de to, en aparença imperdonables, es dilueixen sovint en aprofundir en els seus contorns. Amb el videoclip setmanal d' Emmanuel Macron passa tot el contrari. Es tracta en aparença d'una simple reconvenció, l'adolescent llengut que s'atreveix a dirigir-se al president de França com «Manu». No obstant això, en examinar el desenvolupament d'una intervenció presidencial inusualment llarga i hostil, la reprensió de totes totes desmesurada s'aproxima al bullying.

La reveladora anècdota ve datada de dilluns passat, a les proximitats de París. El xicot insolent té la mateixa edat a la qual Macron es va enamorar d'una professora de literatura 25 anys més gran, endinsant-se en una relació avui matrimonial però que llavors vorejava la corrupció de menors. El paral·lelisme no va suavitzar les maneres del president, en escoltar l'adolescent cantant uns versos de La Internacional abans d'adjudicar-li un col·loquial «Manu».

La instantània reprovació presidencial a la familiaritat excessiva del seu interlocutor va cursar amb efectes fulminants. L'adolescent va demanar disculpes amb un protocol·lari «Monsieur le Président» a Macron. Lluny de donar-se per satisfet, el president va sotmetre el jove a un sermó improvisat i de caire preocupant. Si era correcte reclamar el títol del càrrec que representa, i encarir La Marsellesa, l'arenga va derivar aviat cap a un programa vital. «Has de fer les coses en l'ordre correcte. Abans de començar una revolució, estudies per obtenir un títol universitari i alimentar els teus, d'acord? I llavors pots donar lliçons als altres». Tant de bo el vídeo de la topada s'hagués aturat a «Digues-me senyor».

Massa càstig per a tan poca irreverència. No deixeu que els nens s'acostin a Macron, ara s'entén que Brigitte Macron avantatgi netament el seu marit en les enquestes d'estima popular. La irreverència aconsellava una resposta, però el president francès va desaprofitar l'oportunitat de conquistar les joves generacions. Al contrari, se'l veu robòtic, esqueixat de la realitat circumdant, una reedició del banquer de Rothschild sense sentiments que va interpretar abans que François Hollande l'introduís de cavall de Troia al seu govern. Ni tan sols pot excusar-se en el fet que no té fills propis. L'adolescent rebel va superar en educació el seu president.