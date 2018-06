Optimisme de la voluntat o pessimisme de la raó

Es difícil veure-hi una solució no traumàtica al conflicte català. La presidència de la Generalitat ha canviat el to, però el fons i l'actitud continuen de confrontació; ERC crea dos missatges alternatius: un per als que es cregueren la seva realitat paral·lela i l'altre, per a la resta de mortals. Però a tota la gent que se li prometé la independència dels somriures i el bon rotllo –i l'astúcia, que els espanyols són tontos i se'ls enganya fàcilment–, se'ls continua inoculant victimisme.

L'aparell d' agitprop va a tot drap. L'emoció separatista es manté amb dosis cada vegada més altes d'indignació i de desqualificació. Com una droga. Dijous feren confluir quatre informacions: la llibertat condicional, després de dos anys de presó provisional, de La Manada a l'espera de sentència ferma; la sanció a l'alcaldessa de Berga per desobeir les resolucions de la Junta Electoral sobre propaganda durant les campanyes; la moció de censura de Badalona i el sobreseïment d'una querella pel cas Castor. Coses ben diferents amanides per fer d'Espanya un Estat corrupte i esbiaixat amb una justícia injusta i masclista. Les manipulacions més escandaloses, les municipals: una alcaldessa que gallardeja d'ignorar i desobeir la llei i la judicatura es queixa que la llei s'apliqui i la judicatura la faci complir. En tot cas, l'Estat tindrà molts defectes, però funciona. Els escarafalls amb Badalona de TV3, lligats amb la retirada de la pancarta pels seus empresonats, no s'entenen: Sabater, fou elegida alcaldessa amb els vots del PSC i ha estat defenestrada pel PSC quan la majoria dels regidors badalonins no estan d'acord amb la utilització sectària de l'Ajuntament per part del govern minoritari de Comuns, CUP i ERC. Democràcia elemental. Però tot es ven com una agressió i una situació opressores i intolerables.

Una plataforma de molt bona gent, «Pròleg», defensa el diàleg i ampliar l'autogovern per sortir de l'actual situació. D'acord. Però quan TV3 sols és l'altaveu dels separatistes, un nou Badia comanda els Mossos, el president ho és dels que pensen com ell i s'usa tant deslleialment el poder de l'Estat cedit a la Generalitat, per molta voluntat que hi posem, la raó no permet fer volar cap colom.