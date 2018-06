Carta a la Safía Mayara

Chej Ayad Kerrum SILS

Aprofito aquest mitjà de comunicació per enviar-li una sincera salutació, agraint-li seva lluita i el seu esforç incasable, per millorar cada dia la vida i la democràcia als camps de refugiats sahrauís. La Safía sempre s´ha caracteritzat durant les quatres dècades que porta vivint en el camp de Du­ra per ser una dona incansable, activa i creativa, capaç de convertir les adversitats i les difícils condicions climàtiques en oportunitats.

La seva passió i la il·lusió es basen en la lluita per la independència del nostre país i el retorn de la població sahrauí a la seva terra natal. El seu optimisme alimenta d´il·lusió i esperança totes i tots els/les sahrauís, tenint com a lema les paraules de Khalil Gibran (poeta i novel·lista libanès): «per molt que sigui la tempesta, el sol sempre trona a brillar entre els núvols». Ella està convençuda que la independència del Sahara arribarà malgrat les adversitats polítiques internacional.

És vostè molt bona persona i una grandiosa compatriota. Li desitjo molts èxits en la seva lluita i l´animo a continuar com fins ara.



Una placa no dona dret a tot

Raquel SÁnchez SÁnchez Palafrugell

Soc clienta de l´Esclat del centre comercial Boulevard de Palafrugell. Vaig sentir pena i vergonya el passat divendres a la tarda en veure com el vigilant de seguretat del centre escridassava una empleada. Vaig veure una actitud xulesca i fins i tot diria masclista, cosa que no es pot tolerar per part de ningú. La meva reivindicació és que a l´any 2018, tal i com estem, encara es permetin aquestes actituts, és inacceptable. Crec que, per part del nostre col·lectiu de dones, no hauríem de deixar que ens escridassi cap «home». La pobre empleada va callar, no sé si per por o per no fer un gra masa, però espero que no calli i el posi al seu lloc, com moltes dones fem i altres callen. I per part d´aquest vigilant, que recapaciti, que no és ningú pel sol fet de portar una placa, en la vida s´ha de ser més humil perquè, com diuen, el Karma torna i per multiplicat.



Miserachs a la Pedrera

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Fins al dia 15 de juliol podem gaudir d´una magnífica exposició de les fotografies de Xavier Miserachs a les sales de la Pedrera de Barcelona. Tant n´hi podem veure de les primeres en blanc i negre, com de les següents de la seva carrera, ja en color.

A les primeres sales veiem una Barcelona i Catalunya dels anys 60 on els barris, la gent, els costums o el paisatge començaven a canviar del tot; entre les causes, tan ben captades per l´objectiu, el contrast dels primers turistes amb la gent autòctona. A les següents sales tenim el treball fotogràfic ideat per a diferents publicacions, emmarcat dins del món de la moda i la publicitat. Continuant-hi el recorregut se´ns mostra el Miserachs documentalista que explica amb imatges el maig del 68 a París o la primavera de Praga. Per acabar, a les últimes sales hi ha fotografies de diferents llocs de tot el món ja que la feina de fotògraf el va fer viatjar molt.

L´exposició actual permet veure un conjunt de la seva fotografia, que va ser innovadora al seu temps per la tècnica creativa, l´enquadrament i la mirada reflexiva. Mirada que es veu quan un relaciona cadascun de tots els elements que hi ha en cada imatge i s´adona que res no és casual.