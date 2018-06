Immigració, asil i refugi: El Dret devaluat

Les notícies relacionades amb el rescat i salvament del vaixell Aquarius han tornat a posar de manifest l´esquerda del concepte «Unió» dins de la Unió Europea, així com la grotesca deformació del caràcter imperatiu de les normes internacionals quan tenen com a destinataris els Estats. Un cop es va albirar l´embarcació a la deriva, Itàlia i Malta van començar a tirar-se uns a altres la responsabilitat sobre l´acollida dels més de sis-cents immigrants que anaven a bord. El nou ministre de l´Interior italià, Matteo Salvini, va reclamar a les autoritats malteses que deixessin entrar en els seus ports l´esmentat vaixell, advertint-los que Itàlia no ho faria. El Ministeri de l´Interior maltès, per la seva banda, es va rentar les mans contestant que no es tractava d´un assumpte de la seva competència, ja que el rescat se centrava en una zona coordinada per Roma.

Amb anterioritat, la Unió Europea ja havia donat mostres de desentendre´s d´aquest problema. L´acord de 2016 entre les autoritats comunitàries i Turquia, així com el clamorós incompliment de bona part dels Estats membres a la quota de refugiats que havien d´assumir, és tan sols un petit exemple. Així les coses, cada nació va pel seu compte, aplicant polítiques migratòries pròpies i complint (o no) la legislació interna i internacional a conveniència, generant amb això un espai d´inseguretat jurídica sense precedents. Com si es transités per terrenys pantanosos o per un camp de mines, tan aviat hi ha gestos de menyspreu i desinterès davant d´una tragèdia de magnes proporcions com decisions més acords amb la normativa internacional i més piadoses amb el drama humà que comporten.

I és que se suposa que el Dret es dicta per complir-lo perquè, en cas contrari, no mereix dir-se Dret. En les operacions de vigilància de la frontera desenvolupades al mar no només s´han de respectar els Drets Humans i el dret dels refugiats sinó que, a més, s´ha d´aplicar el dret internacional. Aquestes activitats estan regulades per la Convenció de Nacions Unides sobre el Dret del Mar, el Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar i el Conveni Internacional sobre Recerca i Salvament Marítims. Aquests instruments obliguen a l´assistència i al salvament al mar de les persones en perill. El capità del vaixell té, a més, l´obligació de conduir les persones socorregudes a un lloc segur.

En aquest context, una de les qüestions més polèmiques rau en on desembarcar els éssers rescatats o interceptats al mar. En el marc del Dret de la Unió Europea, l´article 12 en relació amb l´article 3 del Codi de Fronteres Schengen estipula que les activitats de gestió de fronteres han de respectar el principi de no devolució. A més, hi ha el Conveni Europeu de Drets Humans, que s´aplica a tots aquells que estiguin sota la jurisdicció d´un Estat membre del Consell d´Europa. El Tribunal Europeu de Drets Humans (T.E.D.H.) ja ha sostingut en diverses ocasions que els individus estan sota la seva jurisdicció quan un Estat exerceix control sobre ells en alta mar.

En el fons, el que estem vivint aquests dies no difereix massa d´altres situacions ja jutjades anteriorment. Així, per exemple, el T.E.D.H. va sentenciar el 23 de febrer de 2012 el denominat cas «Hirsi Jamaa i altres contra Itàlia». Els fets són perfectament reconeixibles. Els demandants formaven part d´un grup d´uns dos-cents migrants entre els quals hi havia sol·licitants d´asil que van ser interceptats pels guardacostes italians a alta mar mentre es trobaven a l´àrea de recerca i salvament de Malta. Els migrants van ser retornats a Líbia mitjançant procediment sumari en virtut d´un acord assolit entre Itàlia i Líbia i no se´ls va donar l´oportunitat de demanar asil. No es van registrar els seus noms ni les seves nacionalitats. El Tribunal va considerar que les autoritats italianes sabien que, després de ser retornats a Líbia com a immigrants en situació irregular, els sol·licitants quedarien exposats a un tracte que vulneraria el Conveni Europeu de Drets Humans i no rebrien cap tipus de protecció. També es va sentenciar que Itàlia coneixia que les garanties de protecció dels sol·licitants, davant el risc de ser retornats arbitràriament als seus països d´origen –que incloïen Somàlia i Eritrea– eren insuficients. S´afirmava en la citada resolució que Itàlia va vulnerar conscientment l´article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans.

Ara, pocs anys després, alguns Estats del suposadament civilitzat «Primer Món» i que presumeixen de ser «Estats de Dret» continuen saltant-se amb total impunitat les regles que ells mateixos es van comprometre a acatar i fins i tot amb l´aplaudiment de bona part dels seus conciutadans. Perquè en matèria d´immigració, asil i refugi, el Dret que existeix és un Dret devaluat, sotmès a l´arbitri i capritx d´uns governants sabedors que poden incomplir les lleis sense conseqüències.