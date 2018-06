La idea va i ve. Treu el cap, s´amaga, desapareix i torna. Podria prendre´n nota, fixar-la en el quadern quadriculat de les idees soltes, però crec que és millor que vagi i vingui, doncs prefereixo arriscar-me a perdre-la que parir-la abans d´hora. Hi ha idees prematures que requereixen incubadora, cures intensives, molta atenció clínica, en fi, per tirar-les endavant. Això és el que li dic al taxista que acaba de preguntar-me com neixen i creixen les idees novel·lesques. Es refereix a elles com si pertanyessin a la zoologia.

– Hauria vostè d´escriure sobre el comportament d´aquestes idees –afegeix–, sobre la seva naturalesa.

– No són formigues –dic jo–. No tenen pautes.

De seguida m´adono que estic dient el contrari del que penso. Em passa a vegades, per respondre a la balalà. Mentre atenc mecànicament la conversa amb el taxista, imagino la meva massa encefàlica com un tros de terra humida, argilosa, travessada per túnels pels quals discorren les idees novel·lesques. Hi ha idees-reina i idees-obreres i idees-mascle. Les idees-reina, després del vol nupcial, es mengen al mascle i perden les ales. El múscul que les sostenia, pura proteïna, es dilueix en el cos de la idea, al que serveix d'aliment. En els túnels del cervell hi ha càmeres per les idees larves. Aquí es van espessint lentament, com una rata en el ventre de la seva mare.

– Idees-rata! –exclamo en veu alta.

– Com diu? –pregunta el taxista.

– Hi ha idees-rata com hi ha idees-libèl·lula o idees-escarabat.

– I a vostè, quines li agraden més?

– Tinc una gran afinitat amb els insectes –li confesso.

A la ràdio del taxi hi ha una tertúlia política amb intercanvi d´idees paral-leles que mai arriben a trobar-se.

El taxista diu que es compraria aquest llibre, un que parlés de les idees novel·lesques, sobre el seu comportament, els seus costums. Baixo del taxi convençut que es tracta d´una idea excel·lent de la que no obstant això no en prenc nota en el meu quadern quadriculat d´idees soltes. Prefereixo que vagi i vingui per veure fins on és capaç d´arribar per ella mateixa.