Internautes grans

En un informe del centre d´investigació Pew s´especifica que els jubilats són un nou nínxol d´interès per a xarxes socials com Facebook o Twitter.

El nombre d´usuaris joves no augmenta a la velocitat amb què ho va fer fins a 2010. No obstant això, el ritme de creixement del públic sènior es va intensificar en aquell exercici.

En només cinc temporades, la seva presència a les plataformes 2.0 es va duplicar, sobretot en països com els Estats Units. D´aquesta forma, aquest grup d´internautes va superar el terç del total dels majors de 65 anys el 2015. Aquesta xifra rondava el 2% el 2005.

A l´Estat, la generació que s´acosta a aquesta edat és la del baby boom. Tant culturalment com socialment, els seus membres són molt diferents dels seus predecessors. En general, tenen més salut i han comptat amb una millor formació, cosa que, en el seu cas, s´ha traduït en feines i sous acceptables.

La previsió de les Nacions Unides és que aquest segment de la població espanyola ascendeixi a 15 milions el 2050. Ja el 2014, l´esperança de vida a la península va arribar als 83 anys (85,7 entre les dones i 80,2 entre els homes). La porció del mercat que representen no és menor.