Lliçons contra l'oblit

Som memòria perquè el que som i tot el que sabem està teixit amb els fils del record i de la Història. Potser sabem qui som quan ens apropem al patiment i a les emocions de tantes dones i homes –absents i invisibles– que han patit les mil i una formes d´injustícia, opressió i violència.

Fa un dies vam conèixer la mort del murcià Francisco Griéguez Pina. Es tracta d´un dels últims supervivents espanyols del camp de concentració nazi de Mauthausen. Va néixer a Múrcia el 1918 i ha mort als 99 anys. Gairebé el mateix dia moria un altre supervivent espanyol de l´holocaust nazi. Es deia José Marfil Peralta, era malagueny i ha mort a Perpinyà als 97 anys. Com a republicà, va lluitar a la Guerra Civil, al bàndol de les tropes aliades a la Segona Guerra Mundial, i com a hàbil fuster per subsistir també a l´infern de Mauthausen.

Sortosament disposem dels seus testimonis i de molts altres que van sobreviure a la monstruositat nazi, recollits en el llibre Los últimos españoles de Mauthausen del periodista Carlos Hernández de Miguel i, gràcies a aquests, fem visible l´invisible, recuperant la memòria de les atrocitats d´un segle que no han de tornar.

En nom del futur no hi cap l´oblit d´un passat i d´un present tan imperfectes (guerres, violacions, genocidis, dictadures, immigració...) ni el foment d´una amnèsia col·lectiva que menysprea el valor de la memòria d´hom i col·lectiva.

És urgent mirar el món amb els ulls dels oblidats com un deure de justícia amb les víctimes de tantes impostures, de tants silencis, de tantes desigualtats, de tants exilis, de tantes presons i de tantes morts. Que educar en la memòria de la barbàrie humana constitueixi un deure ineludible de l´educació democràtica.