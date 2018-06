NI COCA, NI CAVA

Abans, la nit de Sant Joan començava amb l´encesa de fogueres, els crits del veïns i vianants i l´estrèpit dels petards. Són uns dels records més preuats d´aquells que estem carregats d´anys. Saltironar davant del foc sense deixar de tirar piules, corre-cames, cebes, trons, traques, bengales i coets constituïa una sublim satisfacció. Ai! Quins temps!

El dissabte passat, tot estava preparat a casa per celebrar la revetlla. Al menjador hi havia la taula parada amb plats, coberts, gots i copes. En el centre hi lluïa una plàtera de tomata, ceba, enciam, escarola i raves, ben amanida amb sal i oli d´oliva verge. Una fusta d´embotits reunia talls de fuet, llonganissa, botifarra blanca, botifarra negra i pernil ibèric. Al seu flanc, una safata de llesques de pa amb tomata enrogia les estovalles. En un platet, unes anxoves es maceraven enmig de l´oli. En un petit cistell el pa torrat esperava fer honor als seitons adobats en sal.

A l´extrem de la taula, la coca guarnida amb fruita confitada, sucre i pinyons, estava destinada a ser la reina de la festa. Era el paper que li tocava!

En una nit màgica, els comensals invocarien l´esperit de mags, bruixes, fades, follets i altres espècimens en demanda de felicitat eterna.

Era una forma d´intentar ofegar el neguit de l´odissea de viure en una societat plena de necieses i foteses, sempre pendents de la salut, els diners i l´amor.

És a dir, es tractava d´aprofitar unes hores de gresca amb cants, menjar i beure que esdevenien una catarsi per foragitar els mals esperits de les nostres vides.

Per fer temps, abans d´asseure´s per sopar, ens vàrem traslladar a la cuina per prendre un aperitiu. Tot just uns minuts per engolir una cervesa i degustar unes patates fregides.

En tornar al menjador, el paper d´embolicar la coca es trobava rebregat pel terra. Del contingut, ni rastre. Qui s´havia cruspit en un tres i no res les postres de la revetlla?

Havia sigut la gossa, una bestiola empeltada de husky i pastor alemany, que s´havia aprofitat de la distracció per fer de les seves. No havia deixat ni un pinyó.

La «Pam», nom de l´animaló, estava en un racó del menjador recolzada sobre les quatre potes, llepant-se els morros i els ulls oberts desafiants. Quina murrieria!

Què fer? Doncs, menjar i callar. Però una desgràcia mai ve sola. En treure l´ampolla de cava de la nevera, va esvarar de les mans per explotar contra les rajoles.

En fi, una revetlla sense coca ni cava. En una nit màgica, els esperits malignes havien fet la guitza, sense respectar cap protocol de cortesia.

Condemnats a brindar amb vi blanc, vàrem felicitar-nos d´haver menjat a gust la vianda. Quan la sort no acompanya, qui no es conforma és perquè no vol!