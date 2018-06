Respecte ciclista

El periodista ha de tenir compte amb el que no veu, és matèria de fe i aquesta matèria té els seus especialistes. En canvi, ha d´explicar el que va veure i he vist coses a Bremen i a Hamburg, Alemanya del nord, ciutats hanseàtiques de majoria protestant. He vist gent, dic, que circula amb bicicleta amb el mateix alleujament, falta d´empatia pels vianants i temeritat accelerada que veig cada dia. Això sí, no surten del carril bici però, a partir d´aquí, poden envestir qualsevol àvia que el creua amb l´esquena cruixida, un ciutadà contemplatiu (n´hi ha i que no ens faltin) o una criatura que escapa del control patern. La majoria dels carrils bici no són reservats, sinó que es dibuixen a la vorera amb maons vermellosos.

Soc un entusiasta de la bici, la màquina més intel·ligent ideada per l´home després de la rentadora (amb centrifugat), però la lluita de molts alemanys per l´aire net, el transport sostenible i la ciutat arbrada –un exemple a seguir– sembla que no arriba per l´autocontenció de la velocitat i el respecte pels vianants. Hi ha descerebrats que consideren la vorera prolongació de la pista de circ o del velòdrom Luis Puig, que és on cal anar a córrer. Tranquils, no llançaré una altra jeremiada per l´educació perduda i la falta de respecte a la gent gran, un gènere tan antic que fins i tot apareix en un jeroglífic de l´antic Egipte, molt abans que aquest elogi de l´adulteri que jo vaig llegir –traduït– al Museu Egipci de Barcelona.

Esquellers i poca-soltes han existit sempre en tots els estadis d´organització social i nivell tecnològic des que vam aprendre a tallar la pedra. I pot ser que abans n´hi hagués més i no menys, però els que hi ha són un excedent molt molest, la veritat. La velocitat és incompatible amb les voreres –corrent, en bici o en patinet– i als enterraments no es va calçat amb unes xancletes. Fins i tot amb bicis matriculades i carrils reservats, les normes no poden arribar als racons de la conducta que només el respecte i les bones maneres apresos a casa arriben a escombrar com cal.