I ara què farem?

Més enllà de l'anècdota, de l'empresa propietat d'un familiar del president Puigdemont que s'ha deslocalitzat, tenim que més de 4.000 negocis han pres la mateixa decisió a casa nostra, en els darrers temps. A les comarques gironines tenim societats de totes les grandàries amb la seu fiscal traslladada a la resta d'Espanya, des d'empreses dedicades als productes delicatessen, a la importació d'aliments o firmes importants de la fabricació del pa.

Aquest èxode empresarial no mereix l'atenció dels nostres governants, si el total de capitalització que inclou; per sort, hi ha pocs casos de trasllat de la producció, supera els 44.000 milions d'euros, quan el pressupost anual de la Generalitat és d'uns 28.000 milions? Deixant de banda la tensió d'una situació política complicada, on tenim propaganda en l'espai públic, i utilització partidista d'aquests espais, agradi o no a la totalitat dels votants. Superar una situació així és més fàcil si es fa autocrítica dels errors. I d'unes afirmacions d'alguns candidats que no només no eren realistes, sinó que eren irrealitzables, com els efectes, gairebé màgics, d'una declaració de separació, proclamada de forma unilateral.

Al final, comptat i debatut, una de les solucions més factibles, com és el pacte de tipus federal, que permet l'autogovern ampli i molta llibertat en les competències, sense xocar amb el marc constitucional i sense provocar un doble conflicte, amb l'Estat i amb els ciutadans del país que no compartim aquest camí d'enfrontament i d'incertesa econòmica i humana, es va menystenir per poc satisfactori o irrealitzable. La situació actual, ho és més, de satisfactòria? Recuperar el realisme, la negociació, els acords i els pactes, ajudarà a millorar la situació econòmica. A Europa tenim exemples recents de territoris que no van saber aturar la seva pèrdua de pes econòmic amb un canvi de polítiques. Abans, el nord de Portugal era el més ric del país, com el nord d'Anglaterra o la Bèlgica de parla francesa. Avui ja no són els motors dels seus països, i aquesta riquesa s'ha traslladat a altres llocs. Avui, som l'autonomia més endeutada d'Espanya, aquesta realitat, i el conflicte polític, són problemes que els nostres dirigents han de voler solucionar, després d'anys sense polítiques concretes.