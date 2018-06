El cas Porkytrans

El porc, diguin el que diguin alguns textos dictats pel mateix Déu, no és un animal immund i es comença a suïcidar quan no pot anar a banyar-se, no com alguns que conec, que cal arrossegar-los fins a la dutxa. El que passi entre el porc i el seu consumidor ja no és responsabilitat de l'animal, sinó de qui el trafica. Trenta empreses d'Espanya van constituir una trama per, presumptament ( presunto és el nom portuguès del pernil), vendre com a fresc el pernil inveterat. El pernil va acabar a les presons espanyoles (excepte Catalunya i Balears), on les opcions es redueixen com un ventall bruscament tancat.

No m'estranya que es pretengui apropar a Catalunya els polítics presos (al final, la denominació neutral també és la més justa): el que no va aconseguir el CNI pot aconseguir-ho la diarrea. La rendició s'anomena Roca.

Si trenta empreses espanyoles es posen d'acord per canviar la data de caducitat al pernil ranci, imaginin la mida de la confabulació i el tripijoc perquè no aconseguim aclarir-nos en la vida sobre el que és pernil de gla, de reengreix, de Terol o de Sierra Nevada. Han après dels polítics que es falsifiquen un títol universitari amb tinta xinesa i un tampó fet amb molla de pa. L'empresa encarregada de la distribució era la murciana Porkytrans: no crec que tingui a veure amb l'orgull gai, encara que no m'estranyaria que ens donessin verro aviciat per verra fina, amb perdó.

Vivim temps d'asèpsia, desinfectats, però jo no m'ho prendria per la tràgica i seria més partidari de Nietzsche: tot el que no em mata, em fa més fort. Gent tan dispar com Manuel Vicent o Michel Onfray s'han preguntat com és possible que a partir d'embotits forts, carns fredes crasses i una panòplia de salsitxes de calibres tan variats com els projectils de l'artilleria de Prússia, ha pogut la nació alemanya oferir la música més sublim (i el pensament més encès de poesia i rauxa). Molt senzill: perquè el porc és un animal rosat i amb ales i perquè és bo fins i tot caducat.