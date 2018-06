Kàrpov i l'ordinador de plató

La informàtica i els escacs han fet camí plegats d'ençà que la matèria i el codi binari es van entendre. Per aconseguir una màquina que pensés com un humà, el joc de jocs ha estat un aliat perfecte. A la cultura popular va transcendir la derrota del llavors campió del món Garri Kaspàrov contra un enginy programat pel barceloní Miquel Illescas. Als iniciats en el joc els va sorprendre que Kaspàrov fes servir el repertori habitual del seu antagonista ideal, l' Anatoli Kàrpov. Tots dos van ser prou coneguts a tot el món pels seus enfrontaments d'anys per la corona mundial. Eren en Messi i en Cristiano Ronaldo de l'època. I també ben diferents l'un de l'altre. Kaspàrov era jove, atlètic, amb empenta, extravertit, esportista i favorable a l'entrada de la Unió Soviètica en el món capitalista. Per contra, Kàrpov era més gran, d'aspecte malaltís, esquerp, tímid i favorable a la continuïtat del règim soviètic. També jugant eren molt diferents. Kaspàrov engrunava una posició esprement-la fins a entendre-la, amb una capacitat de càlcul extraordinària que podia preveure amb anticipació qualsevol cop. Era un jugador d'atacs fulminants, un tàctic imbatible. En canvi, Kàrpov tenia una concepció general del joc i sabia anticipar-se al transcurs de la partida amb jugades profilàctiques, a priori incomprensibles, un estratega consumat. Ben bé com si un i l'altre fossin reencarnacions d' Aristòtil i Plató. I també amb el seu Sòcrates, el secret, un enginyer soviètic també campió del món, Botvinnik, amb qui tots dos confessen haver-hi parlat molt.

Si bé els escacs han ajudat al desenvolupament de la informàtica, també és cert que la informàtica ha canviat radicalment la manera de jugar als escacs. A part que ara la informació sobre idees noves vola en segons cap arreu del món, els enginys que analitzen i les bases de dades en mans del jovent són armes letals contra qui es van iniciar en el joc amb traduccions desfasades dels llibres soviètics. Kaspàrov és un ferm defensor de la informàtica i ja ha fet un deixeble que és campió del món, el suec Magnus Carlsen, encara que tots dos només confessen haver parlat molt. Ens fa falta un successor de Kàrpov, no només per la visió platònica dels escacs sinó que també de la informàtica.

Fins diumenge vinent, Kàrpov s'estarà al renovat hotel Aromar de Platja d'Aro disputant un torneig organitzat pel club d'escacs local. Una oportunitat única per a l'emprenedor que vulgui contactar amb una ment privilegiada, tota una llegenda, i revolucionar el món dels ordinadors.