Cal una comissió de la veritat a Catalunya

Fa uns dies volia saber quantes persones van ser indemnitzades per haver estat a la presó durant el franquisme. La informació era dispersa i poc fiable. Vaig decidir dirigir-me al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar la informació. Òbviament amb les reserves i escepticisme propis de qui n'està escaldat. Doncs al cap de poc dies vaig rebre un mail amb un enllaç. No només em responien sinó que, a més, ho han penjat a internet de tal forma que tothom hi tingui accés fàcil. Han aprofitat per fer-ho amb un sistema que permet tenir la informació per localitats i anys. Ostres, hi ha coses que funcionen!

La història és la següent. Mitjançant l'aprovació del Decret 288/2000, de 31 d'agost, i del Decret 330/2002, de 3 de desembre, el Govern de la Generalitat va posar en marxa una política pública, encara activa, d'indemnitzacions econòmiques per a persones que van ser empresonades per actes d'intencionalitat política i defensa de les llibertats durant la Guerra Civil i el franquisme i per als seus familiars directe. Des del 7 de setembre de l'any 2000 fins al 10 de novembre del 2015 s'han presentat 39.488 sol·licituds d'indemnització, de les quals 22.449 han estat concedides i 17.039, refusades. La majoria de les peticions que s'han desestimat ha estat perquè els sol·licitants no han pogut acreditar documentalment la privació de llibertat. No és fàcil.

D'entrada hem de dir que quan es va preveure aquesta iniciativa es calculava que ho sol·licitarien unes 3.000 persones. La dada final multiplica per 13 la prevista. El que sorprèn són dues coses. La primera és que es trigués 23 anys a fer-ho. La segona és la quantitat de gent que havia estat a la presó i era encara viva l'any 2000!

Potser no podrem agrair a moltíssima gent el que van fer por portar la democràcia i la llibertat a Catalunya, però almenys ho podríem estudiar i comptar. Per què no es fa una comissió de la veritat a Catalunya?

Al món hi ha hagut 24 comissions de la veritat: Bolívia, Argentina, Zimbabwe, Filipines, Txad, Xile, Nepal, El Salvador, Alemanya, Haití, Malawi, Guatemala Sri Lanka, Uganda, Sud-àfrica, Equador, Nigèria, Perú, Sierra Lleona, Corea del Sud, Uruguai, Timor oriental, Ghana, Panamà i Sèrbia-Montenegro.

Si fem una proporció a Espanya serien unes 246.681 persones. És a dir, més d'un milió de persones vivint en famílies on un familiar va estar pres durant el franquisme. Que hi ha por al moll de l'os de la gent és evident i explica en part el que passa. Després de 40 anys potser ens hi podem atrevir, o encara no?