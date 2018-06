No anem bé, President

El president Torra abandona un acte els EUA dient que l'ambaixador espanyol insulta els catalans. Fins aquí la notícia, però què va passar? Resumeixo per no allargar-me. El president català va fer un discurs en el qual, entre altres coses, va defensar que a Espanya hi havia presos polítics i l'ambaixador el va acusar de mentir. No entraré en el que va dir l'ambaixador (en Morenés nombrat pel PP) però podia qualsevol ambaixador espanyol quedar-se mut davant una acusació que implica que Espanya no és una democràcia? I tot això dit impunement als EUA de Trump que està encantat amb aquestes sortides de to que ajuden a la seva política antieuropea. Ara que Espanya torna a estar al nucli de la UE, que torna a ser un pilar per intentar construir més Europa i fer front als populismes que tan agraden a Trump i que volen destruir Europa, precisament ara Torra va als EUA a acusar Espanya de falta de democràcia. Crec sincerament que el president català continua vivint en el món virtual en què es troben tan bé, sense contacte amb la realitat i anant de farol, com diu la Ponsatí.

Puc pensar que el president el que volia era defensar els que estan a la presó fent-los presents en el seu discurs als EUA. Molts catalans diferim de l'actuació del jutge Llarena però també estem molestos amb el que està passant amb el judici del 3% o en l'excarceració dels membres de La Manada i altres casos i no diem que Espanya no sigui una democràcia. Si vol defensar de veritat els polític presos s'han d'utilitzar altres vies, s'ha de fer servir una cosa que els independentistes han oblidat fa temps, s'ha d'usar la realitat i acceptar-la. Si volem defensar els presos hem d'acceptar la veritat dels fets i poso algunes coses que es podrien fer. Primer hauríem d'acceptar que a Catalunya a la tardor hi va haver un govern que es va saltar la Constitució, l'Estatut i les resolucions del Tribunal Constitucional, cosa que s'ha resumit amb una paraula: unilateralitat. Sense aquesta acceptació és difícil qualsevol defensa raonable. A partir d'aquí podem defensar moltes coses, que no hi va haver violència més enllà d'algun cotxe de policia destrossat, podem al·legar que s'està fent un ús abusiu de la presó preventiva, que les famílies porten una càrrega de viatges que no haurien de suportar i que els polítics haurien d'estar al carrer o, almenys, en presons catalanes, etc. I tot judici sobre això fet des del sentit comú fins i tot pot ajudar.

Però situats aquí trobem el dilema següent: volem defensar els presos o volem defensar la República fent servir els presos? Molts catalans volem defensar els presos, d'altres volen utilitzar els presos per fer república i aquí, en aquest segon escenari, és on es va posicionar el president Torra als EUA. Per ell és més important desacreditar Espanya que defensar els presos. El descrèdit d'Espanya i de retruc de la UE de la qual Espanya forma part (i a ningú se li ha ocorregut dir que no sigui una democràcia), forma part de la retòrica independentista i ningú vol que els cridaners que l'independentisme va llençar irresponsablement al carrer els diguin «traïdors». Però fer-ho als EUA, amb tots els respectes pel president, és passar-se molt de rosca.

El que més em preocupa de l'incident és que demostra que el president Torra ha de millorar la seva voluntat de diàleg. Pensar que podia dir impunement el que va dir als EUA i que l'ambaixador espanyol ho havia d'entomar sense respondre posiciona al president en la retòrica de «jo tinc la veritat» i tu ho has d'acceptar o a la del «sí o sí» de la passada tardor. Anar pel món dient que Espanya no és una democràcia és una irresponsabilitat i pensar que l'ambaixador ho havia d'encaixar sense replicar em sembla una cosa inversemblant. Pensin què passaria si al revés, per exemple, el president o un ministre del Govern espanyol afirmés en un acte públic fora de Catalunya i en presència d'algun representant del Govern català que el Parlament no és democràtic i considerés que el representant ho havia d'acceptar i callar perquè si no s'enfadaria. Ho sento, president Torra, però li ho haig de dir: per aquest camí no anem bé.