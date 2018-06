Xifres de l'any

Un any més, actualitzo algunes de les xifres sobre la posició d'Espanya, entre parèntesi, al món, segons les darreres estadístiques. Al cantó, el país que ocupa la primera posició en els àmbits citats, que van des dels més econòmics fins a l'esbarjo. Que cadascú, sobretot aquells que enyoren el passat, reflexioni sobre on estàvem l'any 1978. La font és l'edició d'aquest any de The Economist. Començo: PIB (14) EUA; PIB per poder d'adquisició de compra (17) Xina; PIB per càpita (40) Liechtenstein; PIB per poder de compra (43) Mònaco; Índex de Desenvolupament Humà (27) Noruega; Nivell d'igualtat (21) Noruega; Exportacions (13) EUA; Balança de pagaments positiva (18) Xina; Deute de les llars (14) Dinamarca; Donacions internacionals (19) EUA; Producte Industrial (17) Xina; Producció de serveis (12) EUA; Producció agrícola i pesquera (25) Xina; Productor de carn (8) Xina; Productor de fruita (7) Xina; Productor de verdures (10) Xina; Productor d'energia (19) Xina; Inversor a l'estranger (14) EUA; Despesa en I+D (18) EUA; Deute del Govern (7) Japó; Despesa del Govern en % del PIB (17) Finlàndia; Ingresos per impostos en % del PIB (17) Dinamarca; Índex Democràtic (19) Noruega; Dones al Parlament (14) Ruanda; Taxa de divorcis (21) Rússia; Nombre de llars (23) Xina; Cost de la Vida (23) Singapur; Xarxa de carreteres per km2 (34) Mònaco; Producció de cotxes (7) Xina; Cotxes venuts (12) Xina; Passatges d'avió venuts (15) EUA; Xarxa ferroviària en km (18) EUA; Passatgers de tren en km per persona (24) Suïssa; Exportador d'armes (11) EUA; Emissió de CO2 (25) Xina; Número de preses i pantans (8) Xina; Polítiques de medi ambient (19) Vuit països europeus en primer lloc; Expectativa de vida (7) Mònaco; Usuaris d'Internet (34) Bermuda; Anar al cine (13) Índia; Edició de llibres (7) Regne Unit; Arribada de turistes internacionals (3) França; Despesa en turisme (20) Xina; Bevedors de cervesa (11) Txèquia.