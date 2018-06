Bravo, Sunyer

Vist des de fora, sembla que hi hagi passat l'huracà Katrina (el mateix que a finals d'agost del 2005 va arrasar Nova Orleans, a la costa est dels Estats Units). Se'l veu destartalat, amb el pati ple de males herbes i amb el camp de futbol de gespa –sintagma més que generós– ple de clapes de sorra. Però les aparences enganyen: a dins hi passen moltes coses; la majoria, bones: s'ha acabat el curs i l'institut que duu el nom de l'alcalde de referència de Salt, Salvador Sunyer i Aimeric, progressa molt adequadament, malgrat els barracons que, si de les administracions depèn, s'estaran a la parcel·la de davant de la piscina municipal una bona colla d'anys.

A diferència del començament de l'estiu 2017, quan hi va haver una onada de calor tan inesperada com terrible, aquest mes de juny les classes s'han fet amb normalitat perquè els mòduls ja disposen –al·leluia!– d'aire condicionat.

A simple vista, aquest institut, blanc dels estigmes, víctima dels tòpics, funciona amb un esclop i una espardenya; però res no és el que sembla: la màquina funciona i bé, fins al punt que un alumne de primer que va patir una lesió greu en un partit de futbol –el Sunyer també té equip de futbol– ha pogut seguir les classes perquè –atenció– els professors es desplaçaven fins a casa seva per posar-lo al dia de les diverses matèries. Això m'ho explicava el meu fill, que fa primer d'ESO... al Sunyer.

– De veritat?

– Sí.

– Coi.

Això: coi. No tenen prou feina i maldecaps els mestres d'aquest institut destartalat en aparença però ferm en essència que, si convé, van a casa d'alumnes mal ferits –la lesió en qüestió era de tíbia i peroné– perquè no perdin el ritme del curs.

Per al curs vinent, el Sunyer es prepara per participar en un projecte parit per Temporada Alta-Bitò Produccions, festival-empresa cultural que lidera Salvador Sunyer fill (de l'alcalde saltenc per antonomàsia). Bravo. La cosa anirà d'arts escèniques i si les expectatives s'assoleixen la direcció, expliquen des de l'Ampa de l'institut, aspira a oferir un batxillerat artístic en un termini aproximat de tres anys.

Bravo altre cop.