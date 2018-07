Els menors i la violència sexual

Espanya és un dels països europeus amb menys violacions denunciades: 2,7 per cada 1.000 habitants davant les 56,9 de Suècia, 25,5 de Bèlgica o les 19,5 de França. Els delictes sexuals constitueixen un percentatge molt reduït, a l´entorn de l´1%, del total dels que són denunciats. Aquestes són les dades però els experts consideren que existeix una considerable xifra oculta d´abusos i agressions sexuals que no es denuncien. En alguns estudis internacionals s´ha estimat que una de cada sis dones podria patir al llarg de la seva vida una violació, tot i que moltes no ho denuncien. Pilar Martín Nájera, fiscal de sala delegada contra la Violència sobre la dona a la Fiscalia General de l´Estat, creu que entre un 70 o un 80% dels casos no es denuncien. Sortosament, en els últims temps s´ha produït un canvi de percepció en el que fa referència a la tolerància social amb els abusos sexuals. En aquesta, com en tantes altres qüestions de moralitat pública i privada, hem avançat cap a l´adopció de valors més europeus, tant en la demanda a la classe política com en la repulsa generalitzada que provoca el masclisme encobert que encara perdura en determinats sectors de la nostra societat o, el que encara és pitjor, en la perniciosa lògica que a vegades s´utilitza per culpabilitzar les víctimes d´una agressió sexual.

La sentència del cas conegut com La Manada i la sortida de la presó dels cinc condemnats, per haver complert els dos anys de reclusió preventiva, ha generat, d´una part, una alarma social, i, d´una altra, una conscienciació per denunciar els delictes sexuals. Aquestes últimes setmanes hem tingut coneixement de diversos casos. Un d´ells ha passat a les comarques gironines i resulta esgarrifós, doncs es tracta d´un menor de 15 anys que, segons tots els indicis policials, hauria violat una noia, també de 15 anys, en un edifici en obres durant les festes de Palamós. En aquest cas, en tractar-se d´un menor que no arriba als 16 anys, la intervenció penal resulta limitada. El sistema espanyol opta per la rehabilitació i la reeducació. De moment, el noi ha ingressat en un centre de menors. A les comarques gironines s´han registrat 7 agressions sexuals i 10 abusos protagonitzats per menors d´edat entre 2015 i 2016. Un tema molt delicat i gravíssim. És preocupant el que explica la sociòloga Cristina Sánchez avui al nostre diari que el masclisme està creixent en les edats més joves. Tornem a veure, segons la sociòloga, comportaments de violència envers les dones, «des del control, a la pallisa o a la violació». És necessari tenir clar que «no és no». La llibertat sexual de les persones és innegociable.