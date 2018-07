Jo no soc ximple!

Aquesta setmana he estat en un esdeveniment comercial a la ciutat de Lucca, a la Toscana italiana. Es diu IT´s Tissue i és un esdeveniment dedicat a la fabricació de productes de paper tissú. Lucca posseeix la major concentració mundial de fàbriques de paper tissú, de manipuladors d´aquests productes i també de tallers que fabriquen maquinària. És un clúster impressionant. Cada any tenen una fira pels volts del Pilar a la que assisteixo puntualment des de fa quinze anys. Però des de l´any 2013, cada dos anys, fan una setmana de portes obertes a casa dels fabricants de maquinària on cadascú pot mostrar una màquina en funcionament o acabada de muntar al seu taller. És una oportunitat que no es pot veure en una fira, car no es pot muntar una màquina que pesa 200 tones en un espai firal ni es pot disposar de 500 m2 per fer funcionar una línia de fabricació de rotlles higiènics. En aquesta ocasió hi han participat 12 empreses fabricants de maquinària, moltes d´elles competència entre si. Cal dir que, com que l´esdeveniment és car, altres tallers més petits i humils també gaudeixen de l´arribada massiva de clients de tot el món. En definitiva, és un esdeveniment on cal anar si es vol estar al dia de cap a on va la tecnologia i el sector, a més de ser un punt de trobada amb molta gent, siguin clients, representants o proveïdors de tots els components que es consumeixen en la cadena de la fabricació de tissú. No cal dir que a Lucca hi tinc molts amics i m´hi sento molt a gust quan hi vaig.

Enguany anava a veure una innovació en la confecció de rotlles de paper tissú, siguin per paper higiènic o per paper de cuina. Gairebé tot el paper tissú es marca amb una textura que anomenem «gofrat», en diversos dibuixos, creant un efecte 3D per obtenir una sensació de volum i de compressibilitat, agradable al tacte. Enguany presentaven una innovació que consisteix en humidificar el paper abans de marcar-lo amb aquest dibuix amb relleu, i assecar-lo just després. La posada en escena era majestuosa, en un taller que havien polit i emmirallat per encabir-hi la màquina seguida d´una línia que empaquetava els rotlles que sortien en paquets de plàstic. Per mostrar l´eficàcia de la màquina feien una prova amb un rotlle de dues capes de paper lleugerament texturitzades i enganxades amb cola i una altra prova amb el sistema de gofrat especial que havíen inventat. El primer rotlle tenia una longitud de paper de 56 m i el segon de 17 m amb el mateix tipus de paper i el mateix diàmetre, però un 69% menys de contingut.

Tot i que nosaltres donem per superada aquesta tecnologia, atès que es pot aconseguir el seu efecte per camins més senzills en la fabricació del paper, el que em va fer reflexionar és que encara avui el sector continua volent fabricar rotlles cada vegada amb menys metres amb aparença de rotlles grans, és a dir, volent enganyar el consumidor. Tota la tecnologia que es dissenya és per produir més volum amb l´efecte final de fabricar rotlles amb menys paper, fent creure al client que compra més del que realment compra. Si compreu paper higiènic, la majoria de rotlles tenen 38 o 40 m després que Mercadona introduís aquesta longitud al mercat. Encara es poden comprar rotlles amb 25 o 20 m, però hi ha fabricants que en fabriquen de 13 m i m´han explicat que ara en sortiran de 9 m. Si el consum diari varia de 3 a 9 m segons si l´usuari és home o dona, no té sentit vendre un rotlle que tingui una durada de menys d´un dia en una família estàndard.

En un món on tot és cada vegada més transparent, no puc entendre com encara hi ha tendències comercials a aprofitar-se que el client no sap comprar i no divideix el preu del producte pels metres que conté. El client només veu que compra una bossa enormement gran de rotlles, pensant que hi ha més producte, quan el que fa és comprar-ne menys. La solució passa perquè algú canviï el missatge de venda fent veure que el seu producte té més metres i és més barat per metre perquè conté menys energia, però aquesta acció xoca contra els distribuïdors, que tenen por a perdre vendes pel canvi d´hàbit de compra.

Una altra possibilitat és la d´incorporar el cost de CO2 imprès a cada producte, sigui per l´obligació de posar el càlcul o per la creació d´una taxa que penalitzi els productes més contaminants. Llavors el camí es farà ràpidament, car el transport d´un rotlle de 20 metres és quatre vegades més intens que el d´un de 80 metres, tant des de punt de vista de cost com des del punt de vista ambiental.

Aquest canvi d´actitud no arribarà al mercat fins d´aquí molts anys, tot i que hi ha altres tendències que es mouen molt ràpid. En el mateix esdeveniment vaig poder veure, en una altre fàbrica, que els rotlles de paper higiènic s´embolicaven en paper, foragitant el plàstic, en un moviment per eliminar-lo que està agafant molta velocitat.

Caldrà, doncs, fer accions comercials per fer pedagogia al comprador, fent-li veure que li convé més comprar metres que no pas rotlles, potser en una campanya similar a aquella que deia «jo no sóc tonto». Doncs això: «Jo no soc estúpid i compro bé».

Quan compreu rotlles de paper mireu els metres i si el rotlle pesa o no. No us deixeu enganyar.